أحمد حاتم على صورة من كواليس “عروستي”: أخاف أفول نتحسد

شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه على حسابه الشخصي على موقع Facebook صورة تجمعه بالفنانة جميلة عوض من كواليس فيلمهما الجديد ” عروستي” المنتظر عرضه خلال الأيام القادمة.

وصحب الصورة بتعليق “اخاف افول* نتحسد

عروستي ٢٢/٩ بالسينمات ان شاء الله ”

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” كشفت عن موعد طرح الفيلم بالسينمات، وذكرت أنه سيكون بعد أسبوع من الآن، ابتداءًا من يوم 22 من هذا الشهر الجاري.

وتدور قصة فيلم عروستي، حول مناقشة موضوع شائع بين الشباب، وهو ما الأفضل الزواج عن حب الذي يتواجد فيه الحب قبل الزواج، أم زواج الصالونات الذي ينشأ الحب فيه بعد الزواج؟

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك في بطولته مع أحمد حاتم وجميلة عوض باقة من النجوم وهم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.

وهذه الفترة، تشهد دور العرض منافسة قوية بين عدة أفلام وهي “العارف”، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” “الإنس والنمس”، “200 جنيه”، “ماكو”، “مش أنا”، “30 مارس”