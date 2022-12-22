صابرين تؤكد صحة خبر طلاقها: حصل فعلًا

أكدت الفنانة صابرين، صحة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة الماضية بشأن انفصالها عن زوجها.

وأشارت صابرين، في تصريحات صحفية إلى أنها انفصلت بشكل رسمي عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق، قائلة: “هو فعلًا حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جدًا”.

جاء ذلك بالتزامن مع انتشار أنباء انفصال الفنانة صابرين، عن زوجها بشكل رسمي بعد انفصالهما منذ حوالي عام ونصف بشكل غير رسمي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين، مسلسل “أعمل إيه” الذي عرض في سبتمبر الماضي.

مسلسل “أعمل إيه” بطولة: خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وطارق عبد العزيز، وندى بسيوني، من تأليف: محمد الحناوي، وإخراج: أحمد عبد الحميد.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم “هاشتاج جوزني” الذي عرض في نوفمبر الماضي، وهو فيلم كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الدي چي (فارس) الذي يتعرض لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات؛ لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

بطولة: أمير المصري، ومايان السيد، ودينا، وصابرين، وإسلام إبراهيم، وبيومي فؤاد، وريهام الشنواني، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، من تأليف: محمد سمير مبروك، وإخراج: عصام نصار.