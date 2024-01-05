أبطال فيلم الحريفة جيل جديد من الممثلين الموهوبين.. تعرف عليهم

صدر فيلم “الحريفة” في يناير 2024، وهو فيلم مصري شبابي كوميدي يدور حول حلم مجموعة من الشباب بالفوز ببطولة كرة القدم. الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة مجموعة من الشباب الصاعدين، الذين استطاعوا تقديم أداء مميز نال استحسان النقاد والجمهور.

نور النبوى

يلعب نور النبوي دور “ماجد”، بطل الفيلم، وهو لاعب كرة قدم موهوب يضطر للانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية بسبب ظروف عائلية. يجد ماجد صعوبة في التأقلم مع زملائه الجدد في البداية، ولكن بمرور الوقت يكسب احترامهم ويجد مكانه في الفريق.

نور النبوي هو ممثل مصري شاب،وهو نجل الفنان خالد النبوى، بدأ مسيرته الفنية في عام 2018، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “ليه لأ” ومسلسل “الآنسة فرح”. استطاع نور النبوي أن يقدم أداء مميزًا في فيلم “الحريفة”، ولفت الأنظار إليه كواحد من أهم الممثلين الصاعدين في مصر.

أحمد غزى

يلعب أحمد غزي دور “علاء”، قائد فريق كرة القدم في المدرسة الحكومية. علاء هو لاعب موهوب ولكنه متكبر ويعتقد أنه الأفضل في الفريق. يواجه علاء صعوبة في التعامل مع ماجد، ولكنه يتعلم منه الكثير في النهاية.

أحمد غزي هو ممثل مصري شاب، بدأ مسيرته الفنية في عام 2019، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “الآنسة فرح” وفيلم “بنت القمر”. استطاع أحمد غزي أن يقدم أداء مميزًا في فيلم “الحريفة”، ولفت الأنظار إليه كواحد من أهم الممثلين الصاعدين في مصر.

نور إيهاب

تلعب نور إيهاب دور “سمر”، فتاة جميلة وشعبية في المدرسة الحكومية. سمر هي صديقة ماجد المقربة، وتدعمه في تحقيق حلمه.

نور إيهاب هي ممثلة مصرية شابه، بدأت مسيرتها الفنية في عام 2017، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “ليه لأ” ومسلسل “الآنسة فرح”. استطاعت نور إيهاب أن تقدم أداء مميزًا في فيلم “الحريفة”، ولفتت الأنظار إليها كواحد من أهم الممثلات الصاعدات في مصر.

خالد الذهبى

يلعب خالد الذهبى دور “مروان”، صديق ماجد المقرب. مروان هو لاعب كرة قدم موهوب ولكنه يخاف من المنافسة. يدعم مروان ماجد في تحقيق حلمه، ولكنه يواجه صعوبة في التغلب على مخاوفه.

خالد الذهبي هو ممثل مصري شاب،وهو نجل المطربة أصالة، بدأ مسيرته الفنية في عام 2020، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “بنت القمر” وفيلم “الحريفة”. استطاع خالد الذهبي أن يقدم أداء مميزًا في فيلم “الحريفة”، ولفت الأنظار إليه كواحد من أهم الممثلين الصاعدين في مصر.

أحمد حسام ميدو

يلعب أحمد حسام ميدو دور “مدرب فريق كرة القدم في المدرسة الحكومية”. ميدو هو لاعب كرة قدم مصري سابق، ومدرب حالي. يحاول ميدو مساعدة فريق المدرسة على الفوز بالبطولة، ولكنه يواجه صعوبة في التعامل مع اللاعبين.

أحمد حسام ميدو هو لاعب كرة قدم مصري سابق، ومدرب حالي. بدأ ميدو مسيرته الفنية في عام 2022، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “الآنسة فرح” وفيلم “الحريفة”. استطاع ميدو أن يقدم أداء مميزًا في فيلم “الحريفة”، ولفت الأنظار إليه كواحد من أهم الممثلين الصاعدين في مصر.

مجموعه مميزة من الممثلين

قدم أبطال فيلم “الحريفة” أداء مميزًا نال استحسان النقاد والجمهور. استطاع هؤلاء الممثلون الشباب أن يثبتوا موهبتهم وقدرتهم على تقديم أداء جيد، مما يبشر بظهور جيل جديد من الممثلين الموهوبين في مصر.

الفيلم يستحق المشاهدة، فهو فيلم خفيف وبسيط يناقش قصة جميلة حول حلم مجموعة من الشباب بالفوز ببطولة كرة القدم. الفيلم يتميز بأداء أبطاله المميز، والقصة الجميلة، والإخراج الجيد.