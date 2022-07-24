مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا للسنة 2022/2023 (الجزائر)

تم رسميا فتح التسجيلات هذا العام و حدد عدد المناصب

بأكثر من 10775 منصب موزعة على ثلاث (03) رتب و هي :

مساعد التمريض .

مساعد جراحة الأسنان .

عون رعاية الأطفال .

ذلك عبر مختلف الولايات و تم الاعلان عن عدد المناصب المفتوحة و شروط التسجيل على مستوى معاهد شبه الطبي والوكالات الولائية للتشغيل، ويحدد آخر أجل بـ 15 يوم من تاريخ اعلان المسابقة.

كما بامكان جميع الطلبة الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة التسجيل مباشرة عبر الرابط الموجود بالأسفل.

ملف التسجيل في الشبه طبي:

ملاحظة هامة: قبل البدء في عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني.

على المترشحين نسخ الوثائق التالية:

طلب خطي. بطاقة التعريف. شهادة مدرسية و كشف النقاط للسنة الثالثة ثانوي.

الجديد في شروط التسجيل لهذا العام :

هو إلزام المرشحين الناجحين متابعة تدريب متخصص لمدة عامين في مؤسسات التكوين العالي للشبه طبي التابعة لوزارة الصحة.

الملعلومات المطلوبة للتسجيل: