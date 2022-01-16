عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة واستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية

إسلام عوض

أصدر منذ قليل الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت قراراً حول تعديل إجازة نصف العام، وذلك للمرحلة المتوسطة، ويأتي هذا التعديل في موعد بدء إجازة منتصف العام نظراً لانتهاء الطلاب من امتحانات المرحلة المتوسطة، وكذلك أعمال الهيئة الإدارية والتعليمية في مدارسها.

عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة والفئات المستثناة

إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة

ووفق القرار الصادر اليوم والمنشور على الموقع الرسمي للوزارة بتويتر حول تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة، فإن الإجازة تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق الثامن عشر من يناير الجاري، كما نبهت الوزارة على أن القرار لا يسري على المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة واستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية 1 16/1/2022 - 1:36 م

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ومن جهة أخرى صدر قرار آخر من الدكتور أسامة سلطان وكيل مساعد التعليم العام بمواعيد الإمتحانات الإلكترونية للمرشيحين بمراحل المتوسط والثانوي والإبتدائي ورياض الأطفال، وذلك لوظائف رئيس قسم ومدير مساعد ومدرس وموجه فني، والتي جاءت وفق ما يلي.

عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة واستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية 2 16/1/2022 - 1:36 م عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة واستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية 3 16/1/2022 - 1:36 م عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة واستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية 4 16/1/2022 - 1:36 م عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة واستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية 5 16/1/2022 - 1:36 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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