عاجل| التربية تُعلن تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة واستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية

أصدر منذ قليل الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت قراراً حول تعديل إجازة نصف العام، وذلك للمرحلة المتوسطة، ويأتي هذا التعديل في موعد بدء إجازة منتصف العام نظراً لانتهاء الطلاب من امتحانات المرحلة المتوسطة، وكذلك أعمال الهيئة الإدارية والتعليمية في مدارسها.

إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة

ووفق القرار الصادر اليوم والمنشور على الموقع الرسمي للوزارة بتويتر حول تعديل إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة، فإن الإجازة تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق الثامن عشر من يناير الجاري، كما نبهت الوزارة على أن القرار لا يسري على المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

ومن جهة أخرى صدر قرار آخر من الدكتور أسامة سلطان وكيل مساعد التعليم العام بمواعيد الإمتحانات الإلكترونية للمرشيحين بمراحل المتوسط والثانوي والإبتدائي ورياض الأطفال، وذلك لوظائف رئيس قسم ومدير مساعد ومدرس وموجه فني، والتي جاءت وفق ما يلي.

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