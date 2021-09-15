“باعت عفش بيتها”.. الاء سيدة سورية تربى 20 كلباً و120 قطة فى بيتها منها سلالة نادرة جداً

قامت سيدة سورية تدعى الاء أبودراع، والتى تهوى تربية الحيوانات، بتربية 120 قط و20 كلباً داخل جدران منزلها، وهى تعطيهم الرعاية الكاملة والحب، وبدأت القطط والكلاب فى التعلق بالسيدة الاء، وكانت السيدة وجدت قطة مصابة فى الشارع منذ 10 سنوات، فأسرعت السيدة وأخذتها إلى المنزل لرعايتها ففوجئت أنها حامل، فقررت الاء أن ترعاها حتى تلد فقط، ولكنها تعلقت بها فأبقتها معها هى وصغارها.

وأكدت أبودراع:ـ “فى الأول الأمر كان سهل عليا علشان والدى كان بيساعدنى، ولكن منذ حوالى عام وأربعة شهور، مات والدى، ومن بعدها أصبح الأمر صعب، فقمت ببيع أغراضى لأنى بصراحة ما أقدر أعيش من غيرهم، ولا أقدر أرميهم فى الشارع”.

ووفقاً لما كتبه موقع “العين” الإماراتى، فعندما إنتشرت جائحة فيروس كورونا فى سوريا عام 2020، قام الكثير من الناس بالتخلى عن الحيوانات الأليفة بسبب الخوف الشديد من نقلها للفيروس، فعلى العكس قامت الاء بإيواء الحيوانات معها بالمنزل.

وأوضحت السيدة بأنها باعت فرشة نومها وجهاز كمبيوتر والتى كانت تمتلكهم، بعد أن باعت كل المتعلقات الشخصية، ثم قامت بتلقى المساعدات، واكدت أن إطعام الحيوانات الاليفة ليس صعباً على أى شخص.

ومن الواضح أن يوجد بين القطط سلالة نادرة تسمى “سلكرك ركس”، والتى لفتت أنظار الكل إليها على كل مواقع التواصل الإجتماعى لتصبح السيدة مشهوره ولها الكثير من المتابعين، بسبب جمعها الكثير من أشكال القطط المختلفة، والتى تحمل الشعر المجعد وصوف الخراف، وكذلك عيونها المميزة.

وجديراً بالذكر أن “سلكرك ركس”، هى سلالة نادرة جداً من القطط، والتى يهتم بها الجميع على كل مواقع التواصل الإجتماعى، بسبب شكلها الفريد وعيونها الناعسة الجميلة، والتى نشأت لأول مرة من طفرة وراثية مختلفة بالولايات المتحدة عام 1987، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.