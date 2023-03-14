زلزال جديد يضرب قهرمان مرعش التركية صباح اليوم الثلاثاء بقوة 4.7 درجات وبنفس عمق الزلزال السابق

ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قضاء غوكسون التابع لولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

زلزال جديد في قهرمان مرعش صباح اليوم

وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، بياناً عبر موقعها الإلكتروني، أكَّدت خلاله رصد الهزة التي وقعت عند الساعة 09:47 بالتوقيت المحلي، 06:47 حسب توقيت غرينتش، مشيرة إلى أنَّ الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.

كانت ولاية قهرمان مرعش مركزاً للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، وخلف أكثر من 50 ألف حالة وفاة، إضافة إلى الكثير من الأضرار المادية في الأبنية والممتلكات، كما تمَّ رصد آلاف الهزات الارتدادية بعد الزلزال المدمر.

زلزال بالولاية ذاتها يوم 3 مارس الجاري

هذا وقد ضرب زلزال آخر ولاية قهرمان مرعش يوم الجمعة 3 مارس الجاري، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وكان على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو نفس عمق الزلزال الذي تمَّ رصده صباح اليوم تقريباً، بينما كان الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير بقوة 7،9 درجات على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلو مترات.

رصد عدد من الزلازل في المنطقة منذ 6 فبراير الماضي

وكانت عدد من دول المنطقة قد شهدت زلازل قوية ومتوسطة الشدة منذ فبراير الماضي وكان منها: