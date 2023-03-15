زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان
أكَّدت وسائل إعلام يونانية، تسجيل حدوث زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر كان قد ضرب سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان مساء أمس الثلاثاء.
زلزال اليونان على عمق 5 كيلومترات
وأصدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بياناً أوضح حلاله أنَّ زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليونان مساء يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنَّ مركز الزلزال كان على عمق 5 كم، جنوب مدينة جوثيو بالقرب من منطقة البحر المتوسط، دون أن ترد أنباء عن وقوع أضرار نتيجة الزلزال، كما لم تصدر أي تحذيرات من إمكانية حدوث تسونامي.
زلزال آخر في قهرمان مرعش التركية
وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، قد أصدرت بياناً أمس الثلاثاء أعلنت خلاله أنَّ هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت قضاء غوكسون التابع لولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق 7 كيلومترات.
رصد عدد من الزلازل في المنطقة منذ 6 فبراير الماضي
كما شهد عدد من دول المنطقة مجموعة زلازل قوية ومتوسطة الشدة منذ فبراير الماضي وكان منها:
- زلزال قهرمان مرعش التركية بقوة 4.7 درجات
- تسجيل زلزال متوسط القوة، 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية نيغدا جنوبي تركيا.
- تسجيل زلزاليين في العراق، ضرب الأول محافظة نينوى، بينما حدث الثاني شمال شرق محافظة أربيل.
- إضافة إلى زلازل في كلٍّ من مصر وسلطنة عمان، وطاجيكستان وأندونيسيا واليونان واليابان وغينيا الجديدة.