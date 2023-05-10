واتساب ترد على ماسك بشأن التنصت على المستخدمين: الاتصالات محمية عن طريق التشفير التام

ردت شركة واتساب على تصريحات رجل الأعمال الأمريكي الملياردير والمدير التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، الذي اتهم التطبيق بالتنصت على المستخدمين.

وقالت واتساب في بيان رسمي إن جميع الاتصالات عبر التطبيق محمية بشكل كامل عن طريق التشفير التام، مما يعني أن أي محاولة للاستماع إلى المكالمات أو قراءة الرسائل ستكون غير ممكنة. وأن ما حصل هو خطأ في نظام أندرويد يؤدي الى عرض معلومات خاطئة في قسم الخصوصية، وقد ابلغت جوجل في حينها بشأن تلك المشكلة.

وأضاف البيان أن واتساب تحترم خصوصية مستخدميها ولا تسمح بأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة على المحادثات، وأنها تعمل بجد لضمان أن يبقى التطبيق آمناً ومحمياً.

وكان ماسك، المدير التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، قد انتقد واتساب بتغريدة له تعقيباً لتغريدة أحد مهندسي شركة تويتر “فؤاد دابيري” الذي اتهم شركة واتساب بالتنصت على المستخدمين، حيث ارفق في تغريدته صورة من إعدادت هاتفه تبين استخدام واتساب للميكروفون في اوقات مختلفة. وأشار إيلون ماسك في تغريدة أخرى على تويتر إلى أن التطبيق ليس آمناً بما يكفي ولا يمكن الوثوق به مطلقاً.

وأثارت تغريدات ماسك جدلاً كبيراً وواسعاً في الأوساط التقنية، حيث اعتبر البعض أنها تهدد سمعة واتساب وتضر بثقة المستخدمين في التطبيق.

وتعتبر واتساب واحدة من أشهر تطبيقات التراسل الفوري في العالم، حيث يستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم للتواصل مع بعضهم البعض. وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير التطبيق وتحسين مستوى الأمان والخصوصية للمستخدمين.