حالة من الترقب حول بعثة اليونسكو للتراث إلى ضفاف سكيركي Skerki Banks وسط البحر المتوسط

يترقب العالم بعثة اليونسكو التي سوف تنطلق يوم ٢١ اغسطس الجاري إلى ضفاف سكركي وحتى يوم ٣ سبتمبر، وهي منطقة ضحلة في منتصف البحر الأبيض المتوسط، يحدها جنوبا دولة تونس وشمالا جزيرة صقلية، ويعتقد الكثير أن هناك عدد كبير من السفن الغارقة في هذه المنطقة إبان الحرب العالمية الثانية وأوقات أخرى قد تعود لأزمنة سحيقة، ويذكر أنه لم يتم عمل بعثات غطس علمية على هذا المستوى من قبل لهذه المنطقة.

تسببت السمات الطوبوغرافية الخاصة لضفاف منطقة Skerki – بداية من التيارات المتعارضة إلى العديد من الصخور الموجودة تحت السطح – في تحطيم العديد من السفن في ذلك المكان على مر القرون.

تهدف البعثة العلمية لليونسكو، والمؤلفة من علماء آثار من ثماني دول متوسطية (مطلة على البحر المتوسط)، إلى توثيق بقايا حطام أربع سفن معروفة بالفعل تقع في بنك سكيركي، يعود تاريخها إلى العصور القديمة وحتى القرن العشرين. باستخدام ROVs (المركبات التي تعمل تحت الماء عن بعد) ، ستعمل البعثة على رسم خريطة للمنطقة التي يقع فيها كل حطام، وتوثيق وفهرسة القطع الأثرية المتبقية في قاع البحر. ستبحر البعثة من لاسيين في فرنسا في 21 أغسطس وترسو في بنزرت، تونس في 3 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن حطام السفن التي تم العثور عليها في منطقة Skerki غنية بشكل واضح، حيث كانت المنطقة منذ فترة طويلة واحدة من أكثر قنوات الشحن ازدحامًا في العالم. في العصور القديمة، كانت بمثابة طريق بحري مباشر بين قرطاج وروما. في أوائل العصور الوسطى، كانت طريقًا تجاريًا مهمًا، ولا سيما للفاطميين الذين سيطروا على صقلية وشمال إفريقيا. هذا بالإضافة للعصر الحديث حيث كانت ضفاف Skerki أيضًا مسرحًا لعدة معارك خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ومن المعروف أن التراث المغمور بالمياه معرض بشكل خاص للنهب والسرقة وكذلك الإزالة أو التدمير غير المتعمد عن طريق الصيد بشباك الجر، وبالفعل تم سرقة العديد من القطع الأثرية من قاع البحر بواسطة الغواصين والصيادين.

لحماية التراث المشترك في منطقة ضفاف Skerki، ستركز المهمة التي تقودها اليونسكو على تحديد المنطقة الدقيقة التي تقع فيها حطام السفن وتصنيف جزء من هذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك القطع الأثرية المتبقية.