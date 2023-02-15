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بيكيه عن حبيبته الجديدة كلارا: أنا مثل دميتها

أسامة محمد

تحدث نجم كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، عن حبيبته الجديدة كلارا شيا، لوسائل الإعلام لأول مرة منذ انفصاله عن النجمة الكولومبية شاكيرا.

بيكيه عن حبيبته الجديدة كلارا: أنا مثل دميتها
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وقال بيكيه، في تصريحات صحفية لموقع “ويتش” عن علاقته بحبيبته الجديدة كلارا: “أنا مثل دميتها.. فهي من تختار لي ملابسي وتشتريها عندما أذهب معها إلى المتاجر”.

الجدير بالذكر أن مغنية البوب الشهيرة شاكيرا، صاحبة الـ (45 سنة)، قد أعلنت انفصالها عن نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، صاحب الـ (35 سنة)، في منتصف العام الماضي، بعد اكتشاف خيانته لها.

واستمرت علاقة شاكيرا، وبيكيه لمدة 12 عامًا، وأثمرت عن إنجاب طفلين هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام)، وسبب خبر انفصالهما صدمة للكثيرين بسبب الطريقة السيئة التي انتهت بها قصة حبهما.

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جيرارد بيكيه بيرنابيو، هو لاعب كرة قدم إسباني سابق، من مواليد 2 فبراير 1987، بدأ مشواره الكروي في 2004، ولعب لعدة أندية أبرزها “مانشستر يونايتد، وريال سرقسطة، وبرشلونة”.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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