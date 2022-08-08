نجوم مصرية ينضم لميثاق التنمية المستدامة للناشرين التابع للأمم المتحدة

ميثاق التنمية المستدامة أو Sustainable Development Goals Compact هو ميثاق تم الاتفاق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويهدف باختصار لتحسين وضع كوكب الأرض بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك عبر القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وتحسين معيشة البشر ومستقبلهم، ويذكر أن الميثاق قد تم الاتفاق عليه عام ٢٠١٥ لتحقيق عدد ١٧ هدفا بحلول عام ٢٠٣٠.

أهداف الميثاق:

١- القضاء على الفقر

٢- القضاء على الجوع

٣- الصحة الجيدة للبشر

٤- الرقي بجودة التعليم

٥- المساواة بين الرجل والمرأة

٦- مياه شرب نظيفة

٧- طاقة نظيفة

٨- العمل اللائق

٩- تشجيع الابتكار وتطوير البنى التحتية

١٠- الحد من عدم المساواة

١١- مجتمعات مستدامة

١٢- إعادة تدوير النفايات

١٣- العمل الآن على ظاهرة التغير المناخي

١٤- الحفاظ على البيئة في المياه والمحيطات

١٥- حماية الحياة البرية

١٦- تحقيق العدل والمساواة ووقف الحروب

١٧- عمل شراكات حكومية

هذا وتصدر الأمم المتحدة بيانا بشكل دوري حول التطور في تحقيق أهداف الميثاق، ويمكن تحميل النسخة الأخيرة لشهر يوليو الماضي من هنا.

القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده شرط لا غنى عنه للتنمية المستدامة، وتحقيقا لهذه الغاية، يجب تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف، وخلق فرص أكبر للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، ورفع مستويات المعيشة الأساسية، وتعزيز التنمية الاجتماعية العادلة والإدماج، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.

يعيش المزيد من الناس حول العالم حياة أفضل الآن مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان فقط. أصبح بإمكان المزيد من الناس الحصول على رعاية صحية وعمل لائق وتعليم أفضل من أي وقت مضى. لكن عدم المساواة وتغير المناخ يهددان بتقويض المكاسب. يمكن للاستثمار في الاقتصادات الشاملة والمستدامة إطلاق العنان لفرص كبيرة لتحقيق الازدهار المشترك. والحلول السياسية والتكنولوجية والمالية في متناول اليد. ولكن هناك حاجة إلى قيادة أكبر بكثير وتغييرات سريعة وغير مسبوقة لمواءمة أدوات التغيير هذه مع أهداف التنمية المستدامة.