شركة هايسنس تكشف النقاب عن أول تلفاز ليزري في العالم

أعلنت شركة Hisense الصينية عن أول تلفاز يعمل بالليزر في العالم، تم إطلاقه في الأسواق تحت اسم “100LX”. ويتميز هذا التلفاز الرائد بدقته العالية حيث يأتي بدقة 8K وبلوحة قياس 100 بوصة.

ويشكل تلفاز الليزر 100LX عبارة عن توليفة من بروجيكتور الليزر وشاشة مصممة خصيصاً لتخفيف الانعكاسات وتشتيت الضوء، بالإضافة إلى دعمه لعرض نحو مليار لون، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة لعروض الشاشة.

وقالت الشركة إن تلفاز الليزر 100LX يستخدم تقنية هايسنس “LPU”، وهي تقنية متقدمة تسمح بعرض الألوان بشكل دقيق وواضح، وكذلك نظام تركيز بعدسة مبتكرة لتحقيق أفضل تجربة مشاهدة.

يُذكر أن تلفاز الليزر 100LX هو أحدث منتجات شركة هايسنس الصينية، التي حظيت بشهرة واسعة في السنوات الأخيرة بفضل مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية والتقنيات الحديثة، ويعتبر هذا الإصدار تحفة فنية جديدة في عالم التلفزيون.

من هي شركة هايسنس الصينية

تعتبر مجموعة هايسنس، الشركة الصينية المعروفة في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، أحد أعمدة الصناعة التقنية في العالم. تم تأسيس هايسنس عام 1969م، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف شركة هايسنس عن العمل على تحسين جودة منتجاتها وتلبية احتياجات العملاء، حتى اصبحت شركة عالية الدقة في تصنيعها لأجهزة التلفاز والشاشات وغيرها من الأجهزة الأكترونية المتعددة الاستخدامات. وليس فقط ذلك، بل تأتي منتجات هايسنس بتقنيات حديثة وجودة عالية، وتحظى بتقدير العديد من العملاء حول العالم، حيث يمتد تواجدها لأكثر من 200 دولة ومنطقة.