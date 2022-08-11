صندوق الأمم المتحدة للتعليم ECW يصل إلى ملايين الأطفال الغير قادرين على تلقي التعليم بسبب الأزمات والطوارئ الداخلية في بلدانهم

أصبح هناك حل أخيراً لملايين الفتيان والفتيات الذين لا يستطيعون تلقي الخدمات التعليمية في بلادهم بسبب الصراعات والحروب المستمرة والأزمات الممتدة لفترة من الوقت وهو “ECW” صندوق الأمم المتحدة للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات، حيث يقدم هذا النظام التعليمي العالمي المساعدة لهؤلاء الأطفال المتضررين من الأزمات الداخلية في بلادهم لكي يحصلوا على الخدمات التعليمية اللازمة، وطوال السنين الماضية كان ECW يقدم الدعم الكامل للكثير من الطلاب والطالبات من حيث التعليم المجاني وتوفير الأمان والسلام أثناء الحصول على الخدمات التعليمية على خلفية النمو والوصول إلى إمكانياتهم التعليمية الكاملة.

هناك الكثير من الأمثلة الحية التي ساعدها ECW للحصول على الخدمات التعليمية الكاملة فعلى سبيل المثال كانت هناك طفلة تُدعى بـ Bchiote Moorice تبلغ من العمر 9 سنوات وكانت قد فرت هي وإخوتها الثلاثة الأصغر سناً جمهورية الكونغو الديمقراطية التي عانت لفترة طويلة من الحروب والأزمات الداخلية، وتلك الطفلة هربت برفقة أخواتها الثلاثة بدون طعام أو ماء أو ضروريات البقاء على قيد الحياة، ونجحت هي وأخوتها في الوصول إلى مخيمات اللاجئين في إثيوبيا، وعلى الفور تم لم شملهم بوالديهم واستقرت العائلة بأكملها في مخيمات اللاجئين في إثيوبيا.

تمكنت Bchiote وإخوتها الثلاثة من الدخول في برنامج تعليمي ممول خاص بصندوق الأمم المتحدة للتعليم العالمي ويتم تقديمه من قبل منظمة اليونسيف في إثيوبيا، وأصبح كل ما يهمهم هو التركيز في تعليمهم فقط، وعندما تم عمل مقابلة صحفية مع Bchiote قالت حينها أنها تأمل في الالتحاق بالمرحلة الجامعية بعد عام واحد من الآن، وأن تعمل في أحد البنوك الكبرى لشركات كبيرة.

قبل سنوات عديدة ساعد تمويل صندوق الأمم المتحدة للتعليم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في إنشاء أربع مدارس تعليمية، حيث تم دعم خطة إنشاء المدارس بالكامل وبالفعل توفر تلك المدارس الآن خدمات تعليمية جيد للأطفال الغير قادرين على المشاركة في الفصول الدراسية العادلية بسبب الأمراض المزمنة وبسبب الأزمات الداخلية التي كانت وما زالت تعاني منها البلاد حتى الآن، حيث يتم حالياً تزويد حوالي 150 طالباً وطالبة في فلسطين بخطط فردية ودعم نفسي واجتماعي بالإضافة إلى خدمات التعليم الشاملة، وذلك من أجل التركيز على تعليمهم فقط ولكي يتمكنوا من الحصول على الخدمات التعليمية مثلهم مثل أي طالب أو طالبة في جميع أنحاء العالم.

صندوق الأمم المتحدة للتعليم ECW

قد يكون البعض منا سمع ببرنامج الصمود متعدد السنوات الذي يتم تقديم خدماته في إثيوبيا ويتم دعمه مادياً من قبل صندوق الأمم المتحدة لتعليم ECW وتنفذه منظمة اليونسيف في إثيوبيا، وهناك عدد كبير جداً من الأطفال المستفيدين من ذلك البرنامج التعليمية المتكامل، وهم الأطفال المتأثرين بالأزمات الداخلية مثل الحروب الداخلية والقبلية وما إلى ذلك وهم أيضا الأطفال المحتاجين إلى الدعم التعليم العاجل.

يساهم في صندوق الأمم المتحدة للتعليم ECW في تقديم الدعم المادي الكامل لبناء العديد من المدارس في فلسطين ويتم الإشراف على ذلك من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشكل رسمي، وهناك أيضا الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك إنقاذ الطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسيف، ووكالة الغوث، ويتم تنفيذ الخطة التعليمية المدعومة من قبل الـ ECW في فلسطين في الضفة الغربية، وتديره وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من خطة التعليم متعددة السنوات.