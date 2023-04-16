مركز الفلك الدولي يوضح حقيقة اختلاف موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في العالم الإسلامي

نشر الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي أنه من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر المبارك في العالم الإسلامي، وعلى ذلك فقد قام مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة بإطلاق بيان يوضح حقيقة الأمر.

حقيقة اختلاف موعد عيد الفطر

جاء البيان يتضمن أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال لعام 1444هـ يوم الخميس الموافق 20 إبريل لعام 2023، ولكن دول قارة آسيا وأستراليا لن يمكنها رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، في حين أن الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا يمكنها رؤية الهلال بصعوبة من خلال استخدام التلسكوب فقط، كما يمكن رؤيته بصعوبة بالعين المجردة من الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

يعود ذلك كله لحدوث اقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع دول العالم الإسلامي، فإن من المعتاد في مثل هذه الظروف أن تعلن أغلب دول العالم الإسلامي أن بداية شهر شوال هو اليوم التالي وعلى ذلك فإن من المتوقع أن تعلن الكثير من الدول أن عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة الموافق 21 إبريل الجاري.

في حين أن الدول التي يشترط الرؤية المحلية الصحيحة بالتلسكوب أو بالعين المجردة فهي دول معدودة، ومن المتوقع أن تُعلن أن شهر رمضان فيها 30 يومًا وأن أول أيام عيد الفطر هو يوم السبت الموافق 22 إبريل الجاري.

موعد غروب القمر الخميس 20 إبريل

هناك بعض الحسابات لوضع الهلال يوم الخميس 20 إبريل في بعض الدول العالمية والعربية، وتتمث فيما يلي:

يغيب القمر في جاكرتا بعد تسع دقائق من غروب الشمس، وعمره سبع ساعات و27 دقيقة، ويبلغ بُعده عن الشمس 2.7 درجة.

أما في أبو ظبي يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره أحد عشر ساعة و54 دقيقة، ويبلغ بُعده عن الشمس 4.7 درجة.

يغيب القمر في مكة المكرمة بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره اثنا عشر ساعة و52 دقيقة، ويبلغ بُعده عن الشمس 5.1 درجة.

أما في عمّان والقدس فإن القمر يغيب بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة وسبع دقائق، ويبلغ بُعده عن الشمس 5.4 درجة.

يغيب القمر في القاهرة بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و20 دقيقة، ويبلغ بُعده عن الشمس 5.5 درجة.

أما في برلين عاصمة ألمانيا فإن القمر يغيب بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و30 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.7 درجة.

بناءًا على الحسابات السابقة فيمكننا القول إن هذه الدول السابق ذكرها لا يمكنها رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب حيث إنها أقل من حد دانجون العالمي الذي يوضح أن رؤية الهلال غير ممكنة في حالة إذا كان القمر بعيد عن الشمس بأقل من سبع درجات، الإضافة إلى معايير الفلكي الماليزي “إلياس” ومعيار “يالوب” ومعيار “مرصد جنوب إفريقيا الفلكي” ومعيار “عودة” وهو الأحدث في الوقت الحالي.

خارطة إمكانية رؤية هلال شوال 1444 هـ

الخارطة التالية توضح مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم الموافق 20 إبريل على مستوى العالم، ويأتي تفسيرها على النحو التالي: