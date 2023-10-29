وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل Friends : هل كانت مشاكل القلب السبب؟

وفاة الفنان ماثيو بيري بطل مسلسل الأصدقاء الكوميدي الأمريكي عن عمر يناهز 54 عامًا أثارت حالة من الصدمة بين عشاق هذا المسلسل على مستوى العالم، وتم الكشف عن ملابسات الوفاة حيث تم إيجاد بيري في حمام منزله غارقًا، ووفقًا لما ذكرته المصادر أن بيري عاد في صباح اليوم إلى منزله بعد أن انتهى من ممارسة الرياضة لمدة ساعتين، عند عودته إلى المنزل أرسل مساعده الشخصي لقضاء بعض المهام وعند عودته وجده غارقًا في جاكوزي منزله ميتًا، أكدت بعض المصادر أنه لم يتم العثور على أي مواد مخدرة ووفقًا لما ورد في موقع Daily Mail أن سبب الوفاة سكتة قلبية وفي مكالمة نشرت عبر موقع TMZ قال أحد أفراد الشرطة ممن عثروا على بيري إنه تم إيجاده غارقًا في حمام منزله ولم يظهر أي استجابة.

ماثيو بيري

نبذة عن حياة ماثيو بيري

ولد بيري في ويليامزتاون، ماساتشوستس في 19 أغسطس من عام 1969م، نشأ في كندا والتحق مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في المدرسة الابتدائية، أما والدته كانت سوزان موريسون صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن، الشهرة الكبيرة التي حققها كانت من خلال المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Friends على قناة NBC في عام 1994.

حيث أنه قدم شخصية ” تشاندلر بينج” التي تعبر عن فوبيا الارتباط لمدة عشر مواسم، حققت كل حلقة من مسلسل الأصدقاء مليون دلاور بمشاركة بيري مع زملاؤه جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وديفيد شويمر، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه في مسيرته الفنية إلا أنه عانى من الإدمان وطلب العلاج بين عامي 1997 و2001، وكانت له تصريحات في عام 2016 أنه لا يتذكر تصوير ثلاث مواسم من مسلسل الأصدقاء بسبب إدمانه للكحول والفيكودين.