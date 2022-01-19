نجى من الأنفلونزا الإسبانية وعاصر الحربين العالميتين، وفاة أكبر معمر على وجه الأرض عن عمر يناهز 112 عاماً

توفي أكبر شخص معمر في العالم عن عمر يناهز 112 عام اليوم في مدينه ليون الواقعة في شمال اسبانيا، يعد الراحل أكبر معمر في العالم وفقا لتصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويعد الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي أكبر شخص على قيد الحياة في العالم بحسب تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية حتى وفاته يوم 18 يناير 2022 في ليون بإسبانيا، كان ساتورنينو دي لا فوينتي قد وُلد في مدينه ليون شمالي اسبانيا عام 1909 وكان قد عمل في مجال تصنيع الأحذية وتصليحها وهو معروف بشكل كبير في مدينته، وقالت مصادر صحفيه اسبانيه بأن الراحل توفي اليوم في منزله الواقع في مسقط رأسه مدينة ليون.

يذكر أن للراحل ثمانية أبناء و14 حفيد و22 من أبناء الأحفاد، للراحل سجل مميز مع الكوارث الإنسانية حيث أنه نجى من موجة الأنفلونزا الإسبانية التي ضربت أوروبا عندما كان طفلاً كما نجا من الحربين العالميتين الأولى والثانية ولم يتأثر بجائحة كورونا، دي لا فوينتي هو أحد الحائزين على وسم موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر المعمرين في العالم لكنه ليس أكبر المعمرين حيث عاشت المعمرة اليابانية نابي تاجيما 117 عاماً و260 يوماً قبل وفاتها في عام 2018 وعاش الإندونيسي مباه غوثو 148 عاماً.