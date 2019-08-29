موعد أول 1 محرم 2019 في السعودية والإمارات والكويت ومصر ومتى يصادف أول السنة الهجرية 1441

متى موعد أول محرم 2019 وأول السنة الهجرية الجديدة 1441 في السعودية والإمارات والكويت هو السؤال المهم الذي يشغل تفكير الجميع الان، حيث نقدم لكم الان موعد 1 محرم 2019 فلكيا وتاريخ يوم بداية السنة الهجرية الجديدة بالتاريخ الميلادي، كما نتابع معكم نتيجة استطلاع هلال 1 محرم 2019 في السعودية والإمارات والكويت، يذكر أن التقويم الهجري بدأ منذ تاريخ الهجرة النبوية الشريفة من مكة للمدنية، وشهر المحرم هو أول شهور التقويم الهجري، ويعتبر شهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم.

موعد أول محرم 2019 في السعودية والإمارات والكويت فلكيا

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن عدد أيام شهر ذي الحجة 1440 سيكون 29 يوما، وأخر أيام هذا الشهر هو يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وعليه فلكيا يكون موعد 1 محرم 2019 في السعودية والإمارات والكويت هو يوم السبت الموافق بالتاريخ الميلادي 31 أغسطس 2019، وهو أول أيام السنة الهجرية الجديدة فلكيا والتي نتمناها ان تكون عام خير وبركة على كل الأمة.

الرؤية الشرعية تحدد موعد 1 محرم في السعودية والكويت والإمارات

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن معظم الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية عن طريق استطلاع الهلال والتحري من خلال الرؤية الشرعية، ويوم الرؤية هو مساء يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، حيث تستطلع البعثات الرسمية هلال محرم 2019، فتابعونا مع نتيجة استطلاع الهلال.