موعد أول السنة الهجرية الجديدة 1441.. ومتى يصادف 1 محرم 2019 بالتاريخ الميلادي

متى موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 ومتى يصادف يوم 1 محرم 2019 بالتاريخ الميلادي أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع في الأمة الإسلامية، وخاصة بعد دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة الكريم، ويوم رأس السنة الجديدة من كل عام يعتبر يوم إجازة وعطلة رسمية في معظم الدول الإسلامية، حيث تقام الاحتفالات في كل مكان، ابتهاجا بتلك المناسبة العظيمة، يذكر أن التقويم الهجري بدأ من تاريخ الهجرة النبوية الشريفة من مكة للمدينة المنورة.

موعد أول السنة الهجرية الجديدة 1441 ومتى يصادف الأول من محرم 2019

يوم الجمعة 29 ذي الحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019 هو يوم الرؤية واستطلاع هلال أول المحرم 1441، وطبقا للحسابات الفلكية سوف تتم مشاهدة هلال العام الهجري الجديد مساء هذا اليوم، وعليه وطبقا للحسابات الفلكية، يكون موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة الأول من محرم 1441 في السعودية والإمارات والكويت ومعظم دول العالم يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وهو الموعد الذي يصادف أول السنة الهجرية بالتاريخ الميلادي.

ومع يوم 1 محرم 1441/2019 نبدأ عام هجري جديد، نتمناه جميعا أن يكون عام خير ويمن وبركات، كما نتمني خلاله أن يعم الخير والاستقرار كل البلدان الاسلامية وكل مكان في العالم، كما نتمنى أن نكون خلاله “أقرب إلى الله عز وجل”، وشهر المحرم وبداية كل عام جديد، هو شهر من الشهور الحرم، كل عام وأنتم بخير.