مفوضية الأمم المتحدة: سيتم إرسال فريق حقوقي إلى تيغراي الإثيوبية في أقرب وقت ممكن

تسعى الأمم المتحدة جاهدة للحصول على فريق للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل الجماعي في منطقة تيغراي الشمالية والتي وصفتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها واحدة من العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والتي تمت ترقيتها إلى مستوى جرائم الحروب.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة في إفادة إعلامية إن مكتبها أجرى محادثات مع الحكومة الإثيوبية وكان يهدف إلى إعداد فريق للتحقيق من الانتهاكات الحقوقية في أقرب وقت ممكن.

وأضافت ليز ثروسيل إن بعض حوادث القتل الفردي للمدنيين نُسبت إلى ميليشيا “فانو” من ولاية أمهرة والتي يُعتقد أنها متحالفة مع الحكومة، مشيرة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تشير باستمرار إلى انتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع.

وأكدت أيضا أن الأمم المتحدة تراقب الوضع عن بعد حتى الآن وحصلت على بعض معلوماتها من اللاجئين من بين عشرات الآلاف الذين فروا إلى السودان المجاور.