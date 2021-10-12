مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع سيهز موازين التصنيفات من جديد

يستحق مسلسل قطاع الطرق لن حكموا العالم الذي كان يتّبع إتجاهًا ثابتًا على قناة ATV التركية، أن يكون واحدًا من أبرز الإنتاجات في السنوات الأخيرة، حيث تدور قصة مسلسل قطاع الطرق حول طاولة تجارة السلاح وعائلة شاكر بيلي التي تعمل مع الدولة على إنهاء الخونة وكل من يحاول التخريب في تركيا، وهو من أهم المسلسلات التي تصدر فيها أسماءًا مهمة مثل الممثل Oktay Kaynarca و Ozan Akbaba و Yunus Emre Yıldırımer، ولكن هناك الكثير ممن يسألون عن اخر اخبار وموعد عرض مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع.

إستمر إنتاج مسلسل قطاع الطرق منذ عام 2015 تحت إدارة وانتاج الكاتب والمنتج الشهير راجي شاشماز، وقد وصل إلى الحلقة 200 في نهاية الموسم السادس مع ظاهرة خضر وعائلة شاكر بيلي، حيث نال هذا المسلسل تقديرًا من ملايين المشاهدين، ويبدو أن الموسم السابع أيضًا سيكون طموحًا للغاية، كما تم الإعلان عن موعد عرض الموسم السابع في 26 من شهر أكتوبر الجاري من عام 2021.

سيكون مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع مختلفًا تمامًا عن الموسمين السابقين، وسيكون هناك تغييرًا جذريًا في القصة، مع تغيير مراكز وثقل الشخصيات في السيناريو، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك إضافة لممثلين جدد ومنهم Uğur Yücel و Levent Ülgen، ومع وجود هذه الأسماء في مسلسل قطاع الطرق، فهذا يكفي لإخبارنا بأن الموسم السابع سيمر بأحداث مختلفة للغاية عن أحداث المواسم السابقة.

قامت إدارة قناة ATV التركية بحلّ جميع مشاكلها مع طاقم الإنتاج والممثلين، بالإضافة إلى أنها أنهت أكبر مشكلة لهذا المسلسل، وتمت إعادة الكاتب راجي شاشماز ليكون على رأس طاقم الإنتاج وكتابة المسلسل، وحتى عند النظر إلى الأسماء الجديدة التي ستنضم إلى طاقم تمثيل قطاع الطرق، فسنرى مدى فعالية القصة والخيال في الظهور أمام الجمهور، ومع ذلك سيتم الإنتهاء من المعادلة بأكملها مع عودة مسلسل قطاع الطرق، والتي ينتظرها ملايين المشاهدين بفارغ الصبر.