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فيديو | اندهاش أهالي مدينة ليفربول عند رؤية محمد صلاح ولاعبي ليفربول يوزعون الهدايا على المنازل

عبد الرحمن رضا

أصبح النجم المصري العالمي محمد صلاح هو مصدر السعادة لجماهير ليفربول سواء كان في الملعب أو خارج الملعب، وهو ما ستشاهده في الفيديوهات التي قام فيها الدولي صلاح هو ولاعبي ليفربول بتوزيع الهدايا على المنازل في مدينة ليفربول ومشجعي ليفربول.

فيديو | اندهاش أهالي مدينة ليفربول عند رؤية محمد صلاح ولاعبي ليفربول يوزعون الهدايا على المنازل

حيث قام صلاح هو وأصدقائه بالذهاب إلى المنازل مباشرةً، وعمل مفاجأة للسكان ولأهالي مدينة ليفربول من خلال تقديم الهدايا لهم من قبل نادي ليفربول، وكانت الأهالي عندما تشاهد محمد صلاح وأصدقائه أمام المنزل يصابوا بحال من الاندهاش، لأنهم هم أبطالهم الحقيقيين أمام أعينهم وفي منازلهم.

محمد صلاح

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فيديو محمد صلاح يوزع الهدايا على المنازل في ليفربول

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجم محمد صلاح بصحبة أصدقائه في ليفربول وهو يوزع الهدايا على المنازل، ونعرض لكم الفيديوهات الآن استمتعوا بالمشاهدة.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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