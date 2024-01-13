فوز لاي تشينغ تي في انتخابات الرئاسة التايوانية في ظل التوترات مع الصين

تمكن (لاي تشينغ تي) المرشح الذي ينتمي للحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، من الفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في البلاد، وقد وصفت هذه الانتخابات من قبل الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام، وقد اعترف مرشح الحزب المعارض (كومينتانج) (هو يو إيه) بخسارته في الانتخابات.

فوز لاي تشينغ تي في انتخابات الرئاسة التايوانية فى ظل توترات مع الصين

وبفوز لاي تشينغ تي، يتم تعزيز سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر هوية تايوان المستقلة ويعارض مطالب الصين بالسيادة عليها، وهذا يعد أمرًا غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان، حيث يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي السلطة للمرة الثالثة على التوالي.

وتعتبر الصين الرئيس التايواني الجديد (لاي تشينغ تي) خطرًا جسيمًا بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان.

ومن المتوقع أن يتولى منصب الرئاسة في 20 مايو 2024.

وقد حصل لاي تشينغ تي، الذي يشغل منصب نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، على 40.2% من الأصوات وفقًا للنتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع، بينما حصل (هو يو إيه) المرشح الرئيسي للحزب القومي الكومينتانغ الذي يدعو إلى التقارب مع الصين على 33.2% من الأصوات.

وفي صباح ذلك اليوم فقد توجه الناخبون في تايوان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين.

وتحمل هذه الانتخابات أهمية سياسية كبيرة وتستقطب الاهتمام العالمي، نظرًا للتوترات المتزايدة مع الصين.

وتشير الترجيحات إلى فوز الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الذي ينتهج سياسة استقلالية عن الصين.

تزداد التوترات بين تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وبكين التي تعتبرها مقاطعة صينية وتهدد بضمها.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحًا في تايوان والتي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة.

وقد تعهد لاي تشينغ تي بالحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان وتعزيز دفاعات الجزيرة.

وقد أفادت وزارة الدفاع في تايوان برؤية مناطيد صينية جديدة تعبر المضيق، حيث حلقت واحدة منها فوق جزيرة تايوان نفسها.

وقد استنكرت وزارة الدفاع في تايوان ظاهرة مناطيد الصين ووصفتها بأنها تهديد لسلامة الطيران وحرب نفسية.

وقد عبر لاي تشينغ تي عن تأييده لبكين ويرفض الاتهامات الموجهة إليه.

والانتخابات البرلمانية لها أهمية كبيرة على حد سواء مع الانتخابات الرئاسية خاصةً إذا لم تحصل أي من الأحزاب الثلاثة على أغلبية، حيث قد تعوق قدرة الرئيس الجديد على إقرار التشريعات والإنفاق، وخاصةً في مجال الدفاع.

ووفقًا للدستور في تايوان لا يحق للرئيسة الحالية تساي إينغ وين الترشح لفترة ثالثة في المنصب.