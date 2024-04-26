روسيا تُحذر “الناتو” من التدريبات في فنلندا: “استفزازات خطيرة”

شهدت الساعات القليلة الماضية، توجيه تحذيرات قوية من جانب روسيا بشأن تدريبات حلف شمال الأطلسي الناتو في فنلندا، حيث أعتبرها الجيش الروسي استفزازًا خطيرًا له.

وكان حلف شماب الأطلسي الناتو، قد أطلق اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرون من إبريل الجاري، تدريبات في فنلندا بالقرب من الحدود الروسية، مما أعتبرته موسكو بأنه عملًا استفزازيًا خطيرًا، ويُشكل تهديدًا واضحًا على أمنها القومي.

وزير الدفاع الروسي يعلق على استفزازات حلف الناتو

وأكد سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، أن روسيا ليس لديها خطط لشن هجومًا على حلف الناتو سواء الفترة الحالية أو المقبلة.

وأوضح خلال اجتماعه بوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أستانا أن روسيا لم تهدد أبداً الناتو، مؤكدًة على أنها ليس لديها مصالح جيوسياسية أو عسكرية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن موسكو تعمل على بذل أقصى جهد لها للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والتوازن القوى في العالم خلال الفترة الحالية، لكن أي تهديد لآمنها القومي سيتم مواجهته بنوع من الحزم والقوة.