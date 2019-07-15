رجل على لوح طائر في احتفالات “يوم الباستيل bastille day” في فرنسا

حلق رجل فوق الحشود مبهراً الجميع في احتفالات يوم الباستيل الذي تحتفل به فرنسا في اليوم 14 من شهر يوليو من كل عام إحتفالاً بانتهاء الحكم الملكي المطلق، احتفالا بـ اقتحام سجن الباستيل الفرنسي وهو سجن أُنشئ في فرنسا بين عامي 1370 و1383 كحصن للدفاع عن باريس ثم أصبح سجناً للمعارضين السياسيين، والمسجونين الدينيين، والمحرضين ضد الدولة. وأصبح على مر السنين رمزاً للطغيان والظلم وانطلقت منه شرارة الثورة الفرنسية الأولى في 14 يوليو 1789 ولازالت فرنسا تحتفل بمناسبة اقتحام السجن باعتبارها اليوم الوطني لفرنسا وانتهاء فترة طويلة من الحكم الملكي المطلق

وأذهل الجندي الحشد والرئيس ايمانويل ماكرون Emmanuel Macron رئيس فرنسا، وقاد المركبة المخترع، و رجل الأعمال فرانكي زاباتا Franky Zapata و التي يطلق عليها أسم Flyboard Air. و هتف الحشود عندما حلق زاباتا فوق الشانزليزيه، وهو أحد شوارع باريس في فرنسا وهو من أفضل، وأفخم الشوارع السياحية، والتجارية في العالم حيث يوجد به أرقي المحلات التجارية في العالم، و المطاعم الراقية.

و حضر الاحتفال ماكرون و عدد من الممثلين السياسيين من دول أوربية أخري ، كما كتب الرئيس الفرنسي في تغريدة في حسابه على تويتر قال ماكرون في تغريدة تضمنت شريط فيديو للمشهد “فخور بجيشنا ، حديث ومبتكر”

Fier de notre armée, moderne et innovante. pic.twitter.com/DQvIfPolQf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2019

وقال وزير القوات المسلحة فلورنس بارلي ، وفقًا لقناة سي إن إن التلفزيونية ، إن القوات الخاصة الفرنسية مهتمة بلوح الطيران لاستخدامات مختلفة ، بما في ذلك كأداة هجومية محتملة