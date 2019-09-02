جيف بيزوس أحد أكبر رجال الأعمال في العصر الحالي مؤسس أمازون والرئيس التنفيذي للشركة والذي بعد أغنى أغنياء العالم في الوقت الحالي، بل في العصر الحديث حيث أن شركة أمازون يبلغ رأس مالها في الوقت الحالي ما يزيد عن 170 مليار دولار أمريكي.

بالإضافة إلى شركة أمازون بيزوس BLUE ORIGIN وهي الشركة التي تعمل في مجال الفضاء ومن خلال هذه الشخصية الرائعة يمكن تعلم العديد من الدروس التي يمكن أن تلهم الكثير من الأشخاص الباحثين عن النجاح في عالم الإدارة والاستثمار لذا سوف نحاول التعرف على بعض هذه الدروس خلال السطور القادمة.

العند لتحقيق الأهداف

من أهم الأمور التي يؤكد عليها جيف بيزوس أنه من الضروري أن يمتلك الباحث عن النجاح العند الكافي حتى يتمكن من تحقيق هذا النجاح والتمسك بالرؤية ولكن هذا لا يتعارض مع أن يمتلك المرونة في الوسائل التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف.

التجريب الدائم

كما أنه من العبارات الجميلة التي دائما ما يؤكد عليها جيف أنه إذا تضاعفت التجارب التي يتم تنفيذها فإن هذا سوف يؤدي إلى تضاعف الابداع وهذا هو ما يتفق عليه العديد من الرؤساء التنفيذيين الذين يؤكدون أن التجربة تعد أحد أهم عوامل النجاح والتي تؤدي إلى الابتكار.

التفكير الطويل

من أهم الأمور التي يرى بيزوس أنه يجب أن يتميز رجل الأعمال الناجح بالتفكير طويل الأمد بمعنى أدق يجب ألا يتم تجنب فكرة واعدة لأنها يمكن أن تكون سيئة وذلك على المدى الطويلة، حيث أن هذا يعد من الأخطاء التي يرتكبها عدد كبير من رواد الأعمال، حيث أن هناك بعض الأفكار التي يمكن الحصول على ثمارها على المدى البعيد ولكن هذا يحتاج الى التأكد من الفكرة والأيمان بها.