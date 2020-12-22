بالرغم من انتشار الفيروس الجديد.. المفوضية الأوروبية توصي بضرورة إنهاء حظر السفر إلى بريطانيا والسماح للأشخاص بالعودة إلى ديارهم

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بضرورة إنهاء حظر السفر الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي على بريطانيا في محاولة احتواء نوع جديد من وباء كوفيد-19 للسماح باستئناف الشحن والسفر الضروري وكذلك السماح للأشخاص بالعودة إلى بلادهم.

ونصحت التوصية التي سترفع إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم بعدم تشجيع السفر غير الضروري من وإلى بريطانيا، وقالت إنه يجب السماح للأشخاص المتجهين إلى بلد إقامتهم بالقيام بذلك بشرط أن يخضعوا لاختبار كوفيد-19 أو الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وقال مفوض العدل الأوروبي ديدييه رينديرز في بيان رسمي:”حظر السفر الشامل يجب ألا يمنع آلاف مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من العودة إلى ديارهم”.

كما أوصى المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي بأنه يجب أن ُيطلب من المسافرين الأساسيين مثل الطاقم الطبي الخضوع لاختبار كوفيد-19 قبل المغادرة، ولكن لا ينبغي أن يُطلب منهم الحجر الصحي.

وأضاف المسؤول التنفيذي أنه يجب إعفاء موظفي النقل داخل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك سائقي الشاحنات من أي حظر سفر ومن متطلبات الاختبار أو الحجر الصحي.