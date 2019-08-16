أول السنة الهجرية 1441 الجديدة.. متى يصادف 1 محرم 2019؟ “موعد صوم يوم عاشوراء 1441”

موعد أول السنة الهجرية 1441 الجديدة في السعودية والإمارات والكويت ومصر وألمانيا والسويد وفنلندا والدنمارك وأمريكا هو الموعد المرتقب والمنتظر، حيث نقدم لكم متى موعد 1 محرم 2019 فلكيا حيث تعتمد الجاليات الإسلامية في ألمانيا والسويد والدنمارك وفنلندا وأمريكا وكندا وباقي الدول الغربية على الحسابات الفلكية في تحديد بدايات الشهور الهجرية، بينما تعتمد الدول العربية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال لتحديد بداية رأس السنة الجديدة، ومواعيد بدايات الشهور الهجرية أو القمرية.

موعد أول السنة الهجرية 1441 الجديدة.. ومتى يصادف 1 محرم 2019؟

طبقا للحسابات الفلكية، سوف يكون عدد أيام شهر ذي الحجة 1440 آخر أيام العام الهجري 29 يوما فقط، ويكون أخر أيام هذا الشهر الكريم هو يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019، وعليه يكون أول أيام السنة الهجرية 1441 الجديدة وأول شهر محرم 2019 فلكيا هو يوم السبت 31 أغسطس في السعودية والإمارات والكويت ومصر وألمانيا والسويد والدنمارك وفنلندا وأمريكا وكندا ومعظم دول العالم.

ومع قدوم أول السنة الهجرية 1441 الجديدة، تبدأ الاحتفالات في كل أرجاء العالم الإسلامي ابتهاجا بتلك المناسبة العظيمة، كما تقام الليالي الدينية بحضور كبار الشيوخ وعلماء الدين، وأول العام الهجري الجديد يأتي شهر المحرم أحد الشهور العظيمة وهو من الأشهر الحرم، كما يشهد شهر المحرم يوم عاشوراء، وموعد صيام يوم عاشوراء 1441 سيكون يوم الإثنين 9 سبتمبر 2019.