يتمتع مواطنو بعض الدول حول العالم برفاهية شديدة في مختلف نواحي الحياة وينعكس ذلك بشكل جيدة على صحتهم النفسية ومقدار السعادة التي يحظون بها في حياتهم وفي المقابل يعاني مواطنو بعض الدول الأخرى حول العالم من انعدام رفاهيات الحياة بسبب تدني مستوى الخدمات وقلة فرص العمل وتدني متوسط الأجور وغيرها من العوامل الأخرى التي تجعل أولئك المواطنين في أشد درجات التعاسة، بحسب مؤشر تقرير السعادة الدولي الأخير لعام 2022 تحتل فنلندا المركز الأول عالمياً من حيث السعادة بينما تتذيل أفغانستان القائمة، نظراً لصعوبة الوصول للمعلومات في بعض الدول فإن التقرير يضم 146 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

أسعد الدول في العالم لعام 2022:

فنلندا:

حلت فنلندا في صدارة القائمة للمرة الخامسة على التوالي، تتمتع الدولة الواقعة في الجزء الشمالي من القارة الأوروبية بطبيعة ساحرة وبالإضافة لكونها جنة على الأرض يتمتع مواطنوها بأقصى درجات الرفاهية ولديهم إحدى أكبر معدلات الأعمار المتوقعة في العالم، يستند تقرير السعادة الدولي هذا العام على مقدار سخاء الدول الموجودة في الترتيب تجاه مواطنيها وبخصوص ذلك تعتبر فنلندا إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في ذلك فالتعليم هناك مجاني والحكومة الفنلندية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمواطنيها.

2. الدنمارك:

احتلت الدنمارك صدارة القائمة لعدة سنوات متتالية قبل أن تزيحها جارتها فنلندا، للدنمارك معدل أعمار متوقع مرتفع بالإضافة لمستوى معيشي ممتاز يحظى به المواطن الدنماركي، أطلق الكاتب الدنماركي مارك فيكينغ كتاب “طريقك الى الهيغي، الطريقة الدنماركية للعيش بسعادة” قبل سنوات وأوضح فيه سر سعادة الشعب الدنماركي ويقول الكاتب في كتابه أن الدنماركيون يستمتعون باللحظة ويهتمون بالأشياء الصغيرة.

3. ايسلندا:

دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 320 ألف نسمة وبالرغم من ذلك لا تزال محافظة على مكانتها بين الـ 10 الأوائل في القائمة في السنوات الأخيرة.

4. سويسرا:

تتمتع سويسرا بطبيعة رائعة، تعتبر سويسرا إحدى أجمل البلاد في العالم هذا ان لم تكن الأجمل على الإطلاق، تنعكس طبيعة البلاد الرائعة وجودة الخدمات المقدمة بالإضافة الى مستويات الدخل المرتفعة بشكل كبير على سعادة السكان وصحتهم النفسية.

5. هولندا:

بلد آخر رائع يتمتع بطبيعة ساحرة وبمستوى معيشي مرتفع، المجتمع الهولندي متنوع جداً ويساهم ذلك بشكل جيد على سعادة الشعب.

6. لوكسمبورغ:

دولة صغيرة تقع في وسط أوروبا يزيد عدد سكانها عن 630 ألف نسمة بقليل، يتمتع مواطنو دوقية لوكسمبورغ بمستوى دخل مرتفع يعتبر من بين الأقوى في العالم.

7. السويد:

جنة الشمال، تتميز السويد بطبيعة رائعة بالأخص في فصل الشتاء، يحظى من يعيشون في السويد بكافة مقومات الحياة الرغيدة.

8. النرويج:

العيب الوحيد في النرويج هو أنها إحدى أكثر الدول برداً في فصل الشتاء كحال جارتها السويد، يتمتع النرويجيين بمستويات دخل مرتفعة ويمكنهم ذلك من العيش بشكل جيد بالإضافة الى أن جميع الخدمات متوفرة في البلاد على مستوى عالي.

9. الكيان الصهيوني.

10. نيوزيلندا:

تندمج الطبيعة الأوقيانوسية الساحرة بالتقدم التكنولوجي في نيوزلندا بشكل رائع، تعد نيوزيلندا إحدى أجمل الدول في العالم وأكثر الدول التي ستكون سعيداً إذا أقمت فيها.

يذكر أن تقرير السعادة الدولي هذا العام أُعد قبل الحرب الروسية الأوكرانية بفترة لذلك لن تكون بعض البيانات صحيحة، على المستوى العربي جاءت البحرين أولاً وفي المرتبة الـ 21 عالمياً وتذيلت أفغانستان الترتيب وحلت في المرتبة الأخيرة بسبب الاضطرابات التي تعيشها.