رحلة “أبولو 11” ومرور خمسين عاماً وإحتفالات “جوجل” بهذه المناسبة

يحتفل سكان العالم وعلى رأسهم “جوجل” “Google” بمرور خمسين عاماً على رحلة “أبولو 11” التي تعد من أهم الإنجازات في تاريخ البشرية والفضاء فقد استطاع العالم “نيل آرمسترونج” وزميله “إدوين ألدرين” في هذه الرحلة على الهبوط بسلام على القمر ومن أشهر كلماته التي سجلها التاريخ “إنها خطوة صغيرة للإنسان .. لكنها قفزة عظيمة للبشرية”.

إحتفال جوجل بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر

تعريف برنامج طيران “أبولو 11”

سمي “برنامج أبولو” بهذا الإسم نسبة للإله الإغريقي “أبولو” وكانت بدايته عام 1961 هو عبارة عن برنامج للطيران إلى الفضاء قامت بتنفيذه منظمة الفضاء الأمريكية “ناسا”، ومن أهداف البرنامج الوصول إلى القمر وهبوط رائد الإنسان على سطحه. فاستطاعت المنظمة من خلال مجموعة عمليات هبوط على سطح القمر ما بين عامي 1969 و1972. بجمع تقريباً 382 كيلوغراماً من عينات الصخور من القمر للقيام بدراستها وتحليل مكوناتها للمحاولة على الوصول إلى بداية تكوين القمر وما مدى علاقته بالأرض.

منافسة الهبوط على سطح القمر

يعتبر برنامج “أبولو 11” آنذاك تحت راية الرئيس السابق جون ف.كندي وكانت المنافسة شديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حيث يعتبر الإتحاد السوفياتي أول دولة ترسل إنسان إلى الفضاء في رحلة حول الأرض عام 1961 ويدعى الروسي “جاجارين”، ومن هنا ازداد تنافس الأمريكيين للوصول بالولايات المتحدة إلى الفضاء والتنافس مع الاتحاد السوفياتي والتفوق عليه في مجالات الفضاء.

صور لـ “أبولو 11” تعرض لأول مرة

جمع خبراء الصور بـمنظمة “ناسا” مجموعة من الصور الحصرية لنشرها، وصرحت صحيفة “ديلي ميل” بأن الخبير “وورين هارولد” هو من قام بجمع اللقطات على شكل بانورامي وكما موضح بالصور بأن الرائد الفضاء الشهير “نيل آرمسترونج” هو من التقط الصور لزملائه بعد خروجه معهم من المركبة الفضائية وهبوط مجموعة الرواد على سطح القمر.