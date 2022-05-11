ماكينة إزالة شعر الوجه من براون (Braun FS1000)

نتحدث في هذه المقالة عن مَكِنَة إزاله شعيرات الوجه من براون موديل Braun Face Mini Shave FS1000 وهي من أفضل ماكينات إزالة شعر الوجه لسهولة استخدامها و الحصول على أفضل أداء و الحصول على أفضل النتائج بأقل مجهود لأن بشرتك النضرة المشرقة تمنحك ثقة أكثر وتجعلك جاهزة دائما.

فرشاة فرد الشعر S3 من راش براش

أهم ما يميزها :

يتوفر يالجهاز إضاءة ساطعه لتظهر الشعيرات الصغيرة و متناهية الصغر و إزالتها بسهوله. (Smart Light) نظام الإزاله الدائري (Easy Use On Challenging Areas) مصمم ليتماشى مع ملامح الوجه لكي يقوم بإزاله سريعة جدا و ذات كفاءه حتى في أضيق الأماكن و يمكن استخدامه في مناطق (أعلى الشفاه –الذقن والخدين). بواسطة نظام الإزاله الدائرية وغطاء الفويل العازل (Kind Of Skin) سوف تحصلي على إزاله لطيفة و أمنة. خبره 50سنة في تصميم وصناعة أجهزة إزالة الشعر, تصميم ممتاز وكفاءة عالية.(Designed In Germany) بعد التنعيم تكون البَشَرَة ناعمة يساعد علي وضع المكياج بكل سهولة وسلاسة.(MakeUp Made Easy) يتميز بحجم صغير وخفيف (Surprising Small) يسهل تخزينه في الحقيبة وقت الحاجة وسهولة التنقل به إلى أي مكان. مصمم الجهاز بشكل خفيف و صغير و ذو حواف مستقيمة لسهولة استخدامه.(Subtle Design)

مكواة فرد الشعر من بيبي ليس موديل Babyliss ST250E

شركة براون Braun هي شركة ألمانية وهي من أفضل و أقدم شركات ماكينات إزاله الشعر في العالم للحصول على بشره ناعمة وجميلة.

السعر الحالي للمنتج 610 جنية مصري ومتوافر في بعض المحلات مثل http://www.updatealex.com/

مدّة الضمان لهذا المنتج سنتان من تاريخ الشراء.

الرَّقَم المختصر لشركة براون 16016 / 01065552184.

مكواة شعر بيبي ليس 28م ST326E