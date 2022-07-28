كتالوج ماي واي أغسطس MY WAY ( 8 ) 2022

الكتالوج الجديد من ماي واي مصر متوفر الان بين ايديكم بالصور كامل وهو ثامن كتالوجات عام 2022 لشهر اغسطس 2022 وعروض متميزة تألقي في الصيف

برنامج الترحيب بالعضو الجديد

قم بعمل 200 نقطة تراكمي طوال شهر اغسطس وأحصل على شاور جل برائحة الورد 1500 مل .

قم بعمل 250 نقطة تراكمي طوال شهر سبتمبر وأحصل على أودوبرفان تندر نايت ( حريمي ) برفان مناسب للمساء والسهرات 55 مل.

قم بعمل 300 نقطة تراكمي طوال شهر اكتوبر وأحصل على مجموعة جولدن تاتش ( برفان + كريم مزيل لرائحة العرق + مخمرية للجسم )

هدايا النقاط لشهر اغسطس 2022 من ماي واي

إشتري طلبية بـ 210 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على كريم جل اكتيف مان 500 جرام.

إشتري طلبية بـ 300 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على باور سائل منظف الملابس الداكنة والجينز والعبايات.

العروض الأسبوعية من ماي واي اغسطس 2022

عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة واستفيدي بالعروض التالية 1+1 :

الأسبوع الأول من 2- 11 اغسطس 2022 : شامبو الجدايل 1500 مل.

الأسبوع الثاني من 12 -21 اغسطس 2022 : باور بلس برائحة اللافندر 720 جرام

الأسبوع الثالث من 22- 31 اغسطس 2022 : كلين منظف السجاد والستائر 660 مل.

برنامج الهدايا الخاص بشهور ( يوليو وأغسطس وسبتمبر ) 2022

1- أعملي فاتورة بـ 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر يوليو لتحصلي على برايتكس سائل منظف للغسالات الأوتوماتيك للابيض والالوان 1000 مل.

2- أعملي فاتورة بـ 700 نقطة أو تراكمي طوال شهر أغسطس لتحصلي على أودوبرفان جرين “برفان مناسب للصباح وأوقات العمل” 50 مل .

3 – إعملي فاتورة بـ 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر سبتمبر لتحصلي على طقم مقلاية تروفال غير لاصقة 4 قطع