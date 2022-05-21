شابة سعودية تكتشف أنها ذكر بعد 20 عاما من الولادة بسبب “خطأ طبي”

قصة غريبة أوردتها قناة الإخبارية السعودية، حيث جاء في تقرير لها قصة رندة المواطنة السعودية التي لم تكن تعلم أن لديها أعضاء ذكورية مخبأة داخل البطن وقت الولادة في مستشفى حكومي بالرياض رغم أنها كانت تعاني من بعض التشوهات في منطقة الأعضاء التناسلية. ومع ذلك، اعتقد الأطباء أن الطفلة كانت أنثى وأن العائلة أطلقت على المولودة اسم رندة.

في مراحل نموها، شعرت راندا بالريبة عندما لم تظهر عليها أي علامات على سن البلوغ. عندما ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص شامل، صُدمت عندما علمت أن أعضائها التناسلية الذكرية مخفية في البطن.

بهذه الهوية، تعيش رندة، التي تطلب حاليًا تغيير اسمها إلى رائد، لمدة 20 عامًا، كأنثى، قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد أن علمت أنها تعرضت لخطأ طبي. في الأصل شاب وليس فتاة.

قالت رندة:

“في البداية، كان شعورًا غريبًا تمامًا، كما لو كانوا يكذبون علي. كان الأمر غير منطقي بالنسبة لي كما لو كنت قد عدت إلى المربع الأول في حياتي “اسم جديد، هوية جديدة، لا أصدقاء، لا أقارب”.

“من المفترض أن أجري عملية جراحية لإزالة الأعضاء التناسلية المخفية. أوصى طبيب بالسفر إلى المملكة المتحدة لإجراء العملية “.

وبحسب قناة الإخبارية، تقدمت عائلة رندة بشكوى إلى وزير الصحة السعودي السابق لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. قال والد الضحية إنه حاول الاتصال بالمستشفى الذي ولدت فيه رندة ولكن دون جدوى.

وأكد والد الضحية، عبد الله الشبيلي، أنه منذ بداية التحقيق، اتصل بالشؤون الصحية منذ أكثر من 6 أشهر، وحتى الآن لم يعثروا على الملف ولا الأطباء المسؤولين عن الولادة.

المشكلة

تحدث أحيانا بسبب تشوهات في المنطقة التناسلية كما في حالة رندة. أو اختلاف الجينات أو كيفية استجابتك للهرمونات الجنسية في جسمك أو كليهما. يمكن أن تكون موروثة، لكن غالبًا لا يوجد سبب واضح لحدوثها. الأوقات الأكثر شيوعًا لاكتشاف المشكلة هي وقت الولادة أو المراهقة.