50 ألف دولار مكافأة لمن يجد هذا الكلب

نشر رجل الأعمال الأردني “علاء الدين البخيت” منشوراً عبر صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصد فيه مكافئة مالية لمن يجد كلبه الشخصي الذي فقده صباح السبت، حيث قال: “خرج من مبنى أعمالي خلف الرويال من صباح، جائزة 50 ألف دولار لمن يجده”، وأضاف رجل الأعمال أن له كلب ضائع من قبل واسمه “رعد”، وأكد أنه لا يريد أن يفقد كلبه الثاني “صوفي”، فيما نوه على أن الكلب يرتدي قلادة ذهبية واسمه من الماس، وأكثر ما يقلق رجل الأعمال هو أن الكلب “صوفي” يخاف من الوجوه الغريبة ولا يأكل إلا من يديه، وفي الأخير ترك أرقام هواتف للتواصل في حالة العثور على كلبه الضائع.

نص المنشور

كلبي صوفي ضائع…! خرج من مبنى أعمالي خلف الرويال الدوار الثالث من صباح جائزه 50 ألف دولار لمن يجده قبل هيك ضاع رعد وراح وما بدي ضيع صوفي الرجاء لمن يريد المساعدة الاتصال على أرقام مكتبي الكلب يلبس قلادة من ذهب واسمه من الماس الكلب يخاف من الوجوه الغريبة لا يأكل إلا من ايدي بضل روح بالأخير والي عنده كلمه يخليها اله جاد خريسات 0799945421 عبير البخيت ً0771166666 علاء الدين البخيت 0771155555 0798858892

تفاعل رواد السوشيال ميديا

ولقى هذا المنشور رواجاً كبيراً بين رواد السوشيال ميديا وصفحات الأخبار، واقترح المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي عمل إعلانات ممولة، وطباعة صور خاصة بالكلب في محيط المنطقة التي فُقد فيها، لتساعد في عودة الكلب المفقود في أقرب وقت، فيما قام البعض بالدعاء لرجل الأعمال أن ترد إليه ضالته، وطالب بعض مشاهير السوشيال ميديا متابعيهم الابتعاد عن السخرية، وأكدوا أن مايفعله رجل الأعمال الأردني ورصد هذا المبلغ المالي الكبير كمكافأة يكشف عن مدى ثقافته وإنسانيته ليس ذلك فحسب، بل هو درس في قمة الإنسانية.