محافظة العلا أحد أهم أماكن السياحة في السعودية

تعد محافظة العلا من أهم أماكن السياحة في السعودية، تقع على بعد 300 كيلو متر من المدينة المنورة، والتي تضم عدد كبير من الآثار القديمة التي يعود عمرها لأكثر من 300 سنة قبل الميلاد، والمدرجة ضمن منظمة اليونسكو.

أبرز معالم محافظة العلا

تعد مدينة العلا مهدا للحضارة القديمة والتي تضم عدد من المعالم الأثرية القديمة ومن أشهرها:

مدائن صالح.

البلدة القديمة وتشتهر بزراعة النخيل والفاكهة الحمضية.

وتشتهر بزراعة النخيل والفاكهة الحمضية. صخرة جبل الفيل.

سكة حديد الحجاز والتي بناها العثمانيون منذ أكثر من 100 عام.

والتي بناها العثمانيون منذ أكثر من 100 عام. الساعة الشمسية.

قلعة موسى بن نصر.

مقابر الأسود.

جبل عكمة أحد المعابد القديمة.

مدائن صالح (الحجر)

مدائن صالح أو الحِجْر بكسر الحاء وسكون الجيم، من الأماكن الأثرية التي يمكن أن يطلق عليها المتحف المفتوح، تضم هذه المنطقة آثار قائمة من الحجر تتمثل في أماكن العبادة والنقوش الصخرية التي تركها الأقوام المتعاقبة مثل قوم ثمود وبني لحيان والأنباط، ولا يعرف بالضبط من الذين نحتوا الواجهات الصخرية في الحجر، النبط أم أناس محليين من منطقة العلا تابعين لمملكة النبط، لكن لا شك أنهم قوم يتبين حسب نقوشهم ولغتهم أنهم كانوا يتحدثون بإحدى اللغات العربية، وتذكر النقوش أسماء القبائل التي ينتمي لها المدفونين في الحجر.

استعملت مدافن الحجر لأغراض متعددة، كمعابد وقبور، لكن الأكيد أن الأنباط أو قبائل منطقة العلا التابعة لهم هم على الأغلب هم من نحتوا الواجهات الصخرية واستعملها النبط كمدافن، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم أصحاب الحجر.

قال تعالى “وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآَتَيْنَاهُمْ آَيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آَمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ” سورة الحجر.

يبلغ عدد المدافن بمدائن صالح نحو 131 مدفنا هذا ما تم كشفه، جميعها يعود إلى الفترة من العام الأول قبل الميلاد إلى العام 75 ميلادية.

مدينة العلا مدينة تحمل ملامح فنية رائعة وغاية في الجمال بها عدد من المقابر القديمة، فالمقبرة تكون لصاحب الحجر وأسرته جيلاً بعد جيل كما نحتت بها لوحة سجل عليها وصيته وأن هذه المقبرة تخصه وتخص عائلته، وتعد آثار الحجر من أبرز وأهم المواقع الأثرية في العالم.

مدائن صالح هناك اختلاف بين المؤرخين على حقيقة نسبتها إلى نبي الله صالح منهم من قال بأنها تنسب إلى نبي الله صالح، ومنهم من نفى ذلك.

ولكن الغالب أن مدائن صالح التي في العلا لا علاقة لها بنبي الله صالح بل إن اسم صالح المضاف إلى المدائن ليس إلا رجلا صالحا في العصر العباسي.

ولعل اسم النبي صالح الوارد في القرآن هو شخصية توراتية مذكورة في العهد القديم في سفر التكوين، وهو أبو عابر من أجداد نبي الله إبراهيم واسمه شالح أو صالح بالعربية.