صورة البقرة الضاحكة وعدد الولايات الأمريكية، أبرز الأمثلة على تأثير مانديلا

تعرف ظاهرة مانديلا أو تأثير مانديلا على أنها حالة وهم جماعية يعتقد فيها الكثير من الناس بأن شيئاً ما قد حدث في وقت من الأوقات أو أن شيئاً آخر لم يحدث إطلاقاً وأياً يكن موضوع تأثير مانديلا فإن الناس يعتقدون حدوث العكس دائماً، تأثير مانديلا هو ظاهرة نفسية لا علاقة لها بأي شيء غريب يمكن تفسيرها على أنها حالة تلاعب عقلي تحدث للناس بشكل جماعي.

أمثلة على ظاهرة مانديلاً:

ستجد نفسك بشكل ما أو بآخر متأثراً بظاهرة مانديلا والتي سميت كذلك بسبب اعتقاد جماعي خاطئ حول المناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، سُئل الكثير من الناس حول ما إذا كان نيلسون مانديلا حياً أو أنه قد توفي منذ وقتٍ بعيد وأجاب أغلبية من سُئلوا بأن مانديلا قد توفي في ثمانينيات القرن الماضي وهو في الواقع توفي في أواخر عام 2013 وأجاب أغلبية من طرح السؤال عليهم بذلك قبل وفاته اصلاً بل وجزموا بأنهم يتذكرون الموكب الجنائزي المهيب الذي ودعه به العالم، إليك بعض أمثلة تأثير مانديلا التي نتعرض لها بشكل يومي.

صورة هنري الثامن:

يعتقد الكثير من الناس عندما ينظرون لصورة الملك هنري الثامن “لوحة له” ملك إنجلترا في بداية القرن السادس عشر أن هناك شيئاً خاطئاً في الصورة وأن الملك يجب أن يحمل شيئاً في يده، تبدو الصورة للبعض كما لو شاهدوها من قبل بل وسيكونون متأكدين من أن الملك كان يحمل شيئاً في يده، لم تُظهر أي صورة مماثلة الملك هنري وهو يحمل سيفاً أو شيئاً من قبل.

عدد الولايات المتحدة الأمريكية:

أراهن على أنك ربما تعتقد أن عدد ولايات أمريكا هو 51 أو 52 ولاية، في الحقيقة عدد الولايات التي تتكون منها الولايات المتحدة الأمريكية هو 50 فقط ويسود اعتقاد شائع بأن عدد الولايات هو 51 أو 52 ولاية.

كلمات الأغاني:

ستعتقد في الكثير من الأحيان عند سماعك للكثير من الأغاني المألوفة أن هناك بعض الكلمات التي تتضمنها الأغنية وهي غير موجودة في الأصل وتكون تلك الكلمات عادة في نهاية المقاطع، إذا راجعت الأغنية التي تعتقد أنها تحتوي بعض الكلمات فلن تجدها أبداً.

انفجار مكوك تشالنجر:

تحطم مكوك الفضاء الأمريكي “تشالنجر” الذي تم إطلاقه من ولاية فلوريدا في الثامن والعشرين من يناير عام 1986 وأدى انفجاره لوفاة 7 من رواد الفضاء الذين كانوا على متنه ولم ينجو من الركاب أي أحد، وقع هذا الحادث الشهير عام 1986 ولكن الكثير من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون أن الحادث وقع في عام 1984 تحديداً وقد يتفاجأ بعضهم إذا علموا أن الحادث وقع في عام 1986.

رجل الدبابة المجهول:

رجل الدبابة هو لقب يطلق على رجل مجهول الهوية التقطت الكاميرات صوراً له وهو يقف أمام صف طويل من الدبابات التي كانت موجودة في ساحة “تيان آن من” التي جرت فيها أحداث الاحتجاجات الشهيرة عام 1989، كان الرجل الذي صورته الكاميرات من بعيد يقف أمام الدبابات شامخاً ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم ولم يتمكن أحد من التعرف اليه لكن الكثير من الناس أكدوا أنهم يتذكرون اللحظة التي دهسته الدبابات فيها، لم تؤكد أي مصادر على أن الرجل قد مات أو أنه لا يزال حياً وتلك هي إحدى اكث أمثلة تأثير مانديلا وضوحاً.

اوسكار ليوناردو در كابريو:

فاز الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو بالأوسكار للمرة الأولى عام 2016 وعلى الرغم من ذلك يتذكر الكثير من الناس أن دي كابريو قد حصل على الأوسكار قبلها بل ويتذكرون تفاصيل الحفل أيضاً.

موقع سريلانكا الجغرافي:

قد تكون هذه هي إحدى أكثر التأثيرات الشائعة لتأثير مانديلا، هل كنت أن سريلانكا تقع جنوب الهند مباشرة؟، يعتقد الكثير من الناس أن سريلانكا تقع جنوب الهند مباشرة وليس في الجنوب الشرقي كما يظهر في الخرائط.

ذيل بيكاتشو:

بيكاتشو هو الشخصية الكرتونية الشهيرة من الأنمي الياباني والذي ظهر في مسلسل البوكيمون، يتذكر الكثير ممن كانوا يتابعون مسلسل البوكيمون أن هناك شريطاً أسود اللون في ذيل بيكاتشو الأصفر وفي الحقيقة لم يظهر بيكاتشو ابداً بذلك الشكل في أي حلقة من حلقات المسلسل الشهير وكان ذيله أصفر اللون دائماً.

البقرة الضاحكة:

من منا لم يأكل جبنه البقرة الضاحكة في طفولته؟، تعد جبنة البقرة الضاحكة “La Vache Qui Rit” إحدى أكثر أنواع الجبنة المثلثة شيوعاً في العالم وتظهر في علبة المنتج بقرة مبتسمة ترتدي قرطين كبيرين، يتذكر البعض وجود حلق في أنف البقرة لكن ذلك لم يحدث أبداً من قبل.