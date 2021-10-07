سيشن الطين.. جلسة تصوير تجمع عروسين فى بركة وحل

لا حديث يعلو علىمواقع التواصل إلا عن الفوتوسيشن الذى التقطه عروسان من محافظة المنوفية، وقاما خلاله بالنزول فى بركة من الطين، ذلك الأمر الغريب وخصوصا عند الزواج.

وظهر الزوجان وهما يلطخان ملابس زفافهما بـ “الطين”، بعدما نزلا فى بركة وحل، ليثيرا سخرية عديد من رواد مواقع التواصل والذين تبادلوا الصور على نطاق واسع.

وفى هذا السياق، قال محمد جمال، مصور الفوتوسيشن، والذي التقط سيشن زفاف العروسين، فى تصريحات له، أن الفكرة جاءت بطريقة عفوية ولم يكن هناك تجهيزات مسبقة لها، لافتا إلى أن العروسين خضعا لالتقاط بعض الصور في إحدى المناطق الزراعية بمحافظة المنوفية، وأثناء التقاطها قررا النزول في بركة من الطين فجأة دون أن يقول لهم أى شىء!