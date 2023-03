الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات مدمرة في تركيا وتشريد الآلاف

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في مقاطعتين ضربهما الزلزال في تركيا، وهما أديامان وسانليورفا، مما تسبب في تشريد آلاف الأشخاص ووجود مفقودين.

جرفت الفيضانات المنازل والسيارات، في حين اضطرت السلطات إلى إجلاء الناس من المخيمات والمستشفيات التي غمرتها الفيضانات.

وبحسب نعمان خطيب أوغلو، حاكم إقليم أديامان، فقد توفي شخص في بلدة توت، حيث فقدت مجموعة من الناجين من الزلزال منازلهم بسبب الفيضانات.

أربعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي سانليورفا، أفاد المحافظ صالح أيهان بمقتل أربعة أشخاص وفقد اثنين من رجال الإنقاذ.

ضربت الفيضانات المدمرة المناطق التي كانت تعاني بالفعل من آثار الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير.

تسبب الزلزال في مقتل أكثر من 52000 شخص، معظمهم في تركيا، ودمر أكثر من 200000 مبنى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من سانليورفا تدفق مياه الفيضانات على طول الشوارع وجرفت السيارات وألحقت أضرارا جسيمة بالمنطقة.

كما أجبرت الفيضانات السلطات على إجلاء العديد من الأشخاص من المخيمات حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.

اضطرت إحدى المستشفيات لإجلاء مرضاها بسبب الفيضانات.

The disaster continues for #Turkey. After suffering devastating earthquakes last month that left tens of thousands homeless, the south is now suffering floods that have swamped the tents where people are now living. At least one person died in Adiyaman. pic.twitter.com/ITuXsvKDUG

— Liz Cookman (@liz_cookman) March 15, 2023