كلمات أغنية انتي و أنا – محمود العسيلي مع علي فتح الله | Mahmoud El Esseily Ft Aly Fathallah – Enty Wa Ana

نقدم لكم في هذه المقال كلمات أغنية انتي و أنا للفنان محمود العسيلي بعد غياب دام شهر واحد بعد أغنيته “ملايين” والتي حققت 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الآن، ويعود الفنان محمود العسيلي بأغنية جديدة “إنتي وأنا” ، والتي حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب تقريباً في خلال يوم واحد كما نالت الأغنية 23 ألف إعجاب على اليوتيوب

وكما عودنا الفنان الشاب محمود العسيلي بصوته الرائع أن يمتعنا بأغانيه الممتلئة بالمشاعر وتجسيده للحالة النفسية للأغنية، وإدخال المستمع في موود الأغنية بصوته الرائع، والمميز، ويعتبر محمود العسيلي من أفضل الفنانين المصريين، والعرب بصفة عامة كما أنه يتميز بتعدد المواهب حيث أنه مُغني ومُلحن وشاعر وممثل حيث مَثّل في فيلم خليج نعمة، وشارك في فيلم سفاري كما شارك في مسلسل الأطفال بوجي، وطمطم كضيف شرف

وتتميز الأغنية بوضوح المعاني وسهولتها كما تتميز بجودة الصوت والصورة حيث أن دقة عرض الفيديو تصل إلي 2160p أي أنه بدقة 4K مما يجعل الصورة واضحة أكثر كما يتوقع نجاح الأغنية بسبب جمهور الفنان الواسع في مصر والوطن العربي، كما حققت الأغنية المركز الثاني في الفيديوهات الأكثر مشاهدة في مصر بعد أغنية الفنانة أصالة “نكتة بايخة” والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات وفيديو كليب أغنية “انتي وأنا” للفنان محمود العسيلي مع علي فتح الله

كلمات أغنية انتي وأنا

مش عارف إنتي لسه خايفة ليه

ده أنا بنسى العالم كله واللي فيه

لما أبقى معاكي

من غيرك إنتي عايش عمري ليه؟

إحساس وعمري ما كنت هحس بيه

في حياتي.. لولاكي

ولا ده ولا ده ولا كل الناس والحياة يسرقوا حلمنا.. إنتي وأنا

ولا لوم ولا خوف ولا هشكي في ليلة من الظروف، حبنا إبننا.. إنتي وأنا

مش فاهم إنتي شايلة هم مين

دي حياتي لو هعيشها مرتين.. هعيشها معاكي

سستمت نفسي والحياة علام

عالحب ده هو إنتي قليلة .. دي روحي فداكي

ولا ده ولا ده ولا كل الناس والحياة يسرقوا حلمنا.. إنتي وأنا

ولا لوم ولا خوف ولا هشكي في ليلة من الظروف، حبنا إبننا.. إنتي وأنا

لمشاهدة فيديو كليب أغنية انتي وأنا

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