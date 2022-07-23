فيديو | سياسي هندي يصاب بتسمم بعد الشرب من نهر لإثبات نظافته

بعد أن قام السياسي الهندي “بهاجوانت مان” والذي يعمل رئيسا لوزراء البنجاب، بشرب الماء من نهر مقدس لدي الهنود يسمى “كالي بين”، تم نقله إلى المستشفى متأثراً بألم شديد في المعدة معتقداً أنه تسمم.

وكان بهاجوانت مان يشرب من ماء نهر كالي بين المقدس لدي الهنود لإثبات نظافته، وشعر بالألم عندما كان في مقر إقامته الرسمي في شانديغار.

وتم تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، للسياسي الهندي وهو يشرب من النهر، ونعرض لكم الفيديو الآن لتشاهدوا ماذا حدث بالفيديو وكيف أصيب رئيس الوزراء الهندي بهاجوانت مان، ونعرضه الآن لكم.