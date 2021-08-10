بالفيديو.. أول ظهور لابنة هيفاء وهبي بعد إجرائها عملية تجميل في أنفها

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” مقطع فيديو جديد تكشف فيه عن شكلها الجديد بعد إجرائها عملية تجميل في أنفها.

وكانت زينب فياض، قد أعلنت في يونيو الماضي، عن خضوعها لعملية جراحية في أنفها داخل إحدى مستشفيات الكويت، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

وعن تفاصيل العملية قالت زينب فياض، أنها كانت تعاني من اعوجاج بغضروف الأنف، مما سبب لها عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، فنصحها الأطباء بإجراء عملية جراحية.

الجدير بالذكر أن زينب فياض، هي الابنة الوحيدة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من نصر فياض، ابن عمها الذي تزوجته هيفاء في 1990، وانفصلت عنه بعد أربعة أعوام فقط.

ولدت زينب فياض، في 24 يونيو 1993، ولديها بنتان، تهتم زينب بشكل كبير بعالم الأزياء والموضة والمكياج، وكانت مختفية عن الأضواء في السابق قبل أن تخلع الحجاب وتفاجئ الجميع.

وبعد أن خلعت الحجاب، دخلت زينب فياض عالم السوشيال ميديا بقوة، واقترب حسابها على موقع “انستجرام” من الوصول إلى مليون متابع، وأصبحت تشارك متابعيها أغلب لحظات حياتها، وتحرص على ظهور بناتها معها في جلسات التصوير التي تقوم بنشرها.