مواصفات Xiaomi Poco X5 Pro وسعره مع توضيح مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها Xiaomi Poco X5 Pro في سلسلة بوكو بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بالسعة الكبيرة، مع شاشة عملاقة من نوع أموليد المميز بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.