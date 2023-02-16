تقنية

مواصفات Xiaomi Poco X5 Pro وسعره مع توضيح مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها Xiaomi Poco X5 Pro في سلسلة بوكو بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بالسعة الكبيرة، مع شاشة عملاقة من نوع أموليد المميز بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.

Xiaomi Poco X5 Pro

مواصفات Xiaomi Poco X5 Pro

© شبكات الإتصال :-

شرائح الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
الشبكات • يدعم شبكات 2G، 3G
دعم شبكة 4G

دعم شبكة 5G

 • نعم يدعم

• نعم يدعم

© المعالج ونظام التشغيل :-

نوع المعالج • Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 6 نانو ميتر
المعالج الرسومي • Adreno 642L
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12 
واجهة التشغيل • MIUI 14 for POCO
Xiaomi Poco X5 Pro Series

© ذاكرة التخزين والرام :-

ذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجا مع 6 جيجا رام

• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الرام • 6، 8 جيجا رام
إمكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية

© الشاشة :-

 نوع الشاشة • أموليد – AMOLED
 حجم الشاشة • 6.67 بوصة
 دقة الوضوح • 1080 × 2400 بيكسل
 نسبة البيكسل • 395 بيكسل لكل بوصة
مميزات أخرى • 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، إضاءة من 500 إلى 900 شمعة، طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5

Xiaomi Poco X5 Pro Screen

© الكاميرات :-

الكاميرات الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثنائية :-

• 108 ميجا بيكسل (الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع)

• 2 ميجا بيكسل (كاميرا الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 4K@30fps ،1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
الكاميرا الأمامية • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية نعم تدعم

• الكاميرا الأمامية لا تدعم

Xiaomi Poco X5 Pro Camera

© البطارية ونظام الشحن :-

سعة البطارية • 5000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 67 واط
دعم الشحن السريع • نعم يدعم، ويدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط 
نوع منفذ الشحن Type C 2.0

© مواصفات أخرى :-

الحماية • بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
منفذ 3.5 مم • نعم يدعم
راديو FM • غير محدد
تقنية NFC • نعم يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، الأزرق، الأصفر

Xiaomi Poco X5 Pro Colors

سعر Xiaomi Poco X5 Pro

• السعر بالخارج يبدأ من 269 دولار، أي حوالي 8000 جنيه مصري.

مميزات Xiaomi Poco X5 Pro

• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.

• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.

• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة.

• الشاشة تأتي من نوع أموليد المميز بحجم كبير وبدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 هرتز.

• الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم أداء رائع سواء في التصوير الثابت، أو تصوير الفيديوهات. 

• البطارية تأتي بسعة كبيرة، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

Xiaomi Poco X5 Pro Design

عيوب Xiaomi Poco X5 Pro

 لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها وأسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.

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