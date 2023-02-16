مواصفات Xiaomi Poco X5 Pro وسعره مع توضيح مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة شاومي عن هاتفها Xiaomi Poco X5 Pro في سلسلة بوكو بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بالسعة الكبيرة، مع شاشة عملاقة من نوع أموليد المميز بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف، وما هي مميزاته والعيوب التي تم ملاحظتها.
مواصفات Xiaomi Poco X5 Pro
© شبكات الإتصال :-
|شرائح الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|الشبكات
|• يدعم شبكات 2G، 3G
|دعم شبكة 4G
دعم شبكة 5G
|• نعم يدعم
• نعم يدعم
© المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|• Adreno 642L
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• MIUI 14 for POCO
© ذاكرة التخزين والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 6، 8 جيجا رام
|إمكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
© الشاشة :-
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.67 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل
|نسبة البيكسل
|• 395 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، إضاءة من 500 إلى 900 شمعة، طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5
© الكاميرات :-
|الكاميرات الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثنائية :-
• 108 ميجا بيكسل (الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل (كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 4K@30fps ،1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم
• الكاميرا الأمامية لا تدعم
© البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 67 واط
|دعم الشحن السريع
|• نعم يدعم، ويدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط
|نوع منفذ الشحن
|• Type C 2.0
© مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|منفذ 3.5 مم
|• نعم يدعم
|راديو FM
|• غير محدد
|تقنية NFC
|• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق، الأصفر
سعر Xiaomi Poco X5 Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 269 دولار، أي حوالي 8000 جنيه مصري.
مميزات Xiaomi Poco X5 Pro
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.
• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد المميز بحجم كبير وبدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 هرتز.
• الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم أداء رائع سواء في التصوير الثابت، أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.
عيوب Xiaomi Poco X5 Pro
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
شاهد أيضاً : مواصفات Samsung Galaxy S23 وسعره مع توضيح مميزاته والعيوب