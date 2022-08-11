مواصفات و سعر سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4 مميزاته وعيوبه

• السعر بالخارج يبدأ من 1800 دولار، أي حوالي 34400 جنيه مصري.

مميزات Samsung Galaxy Z Fold 4

• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق قابل للطي، ومقاوم للماء العذب بشهادة IPX8 حتى متر ونصف أسفل الماء لمدة 30 دقيقة .

• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ، وتدعم الطي والكثير من المميزات الأخرى.

• يدعم للقلم S Pen حيث يمكنك إستخدام القلمين S Pen Fold Edition وS Pen Pro على الهاتف، ومع ذلك أنه من الممكن أن تتسبب أقلام S Pen للطرز الأخرى في تلف الشاشة، وننصح بعدم استخدامها.