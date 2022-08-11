مواصفات و سعر سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4 مميزاته وعيوبه
Samsung Galaxy Z Fold 4 هاتف عملاق من شركة سامسونج يأتي بمميزات جيدة جداً من أبرزها أنه قابل للطي بشاشة كبيرة من نوع أموليد المميز جداً، مع أداء قوي جداً بفضل المعالج والذاكرة الداخلية والرام، وكاميرات تعطي تجربة تصوير ممتازة بدقة وضوح عالية، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف سامسونج Z فولد 4 وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• نعم يدعم شبكة 5G
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 670
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12L
|واجهة التشغيل
|• One UI 4.1.1
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• 512 جيجا مع 12 جيجا رام
• 1 تيرا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 12 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• AMOLED 2X
|حجم الشاشة
|• 7.6 بوصة قبل طي الشاشة
• 6.2 بوصة بعد الطي
|دقة الوضوح
|• 1812 × 2176 بيكسل قبل الطي
• 2316 × 904 بيكسل بعد الطي
|نسبة البيكسل
|• 373 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+، إضاءة 1200 شمعة، طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس Victus+
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 10 ميجا بيكسل
(telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
• 12 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 4 ميجا بيكسل
• 10 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected] 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4400 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 25 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• نعم تدعم بقوة 15 واط
• نعم تدعم بقوة 4.5 واط
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• 5.2, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الاستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• نعم يدعم
• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الرصاصي، الذهبي
سعر Samsung Galaxy Z Fold 4
• السعر بالخارج يبدأ من 1800 دولار، أي حوالي 34400 جنيه مصري.
مميزات Samsung Galaxy Z Fold 4
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق قابل للطي، ومقاوم للماء العذب بشهادة IPX8 حتى متر ونصف أسفل الماء لمدة 30 دقيقة .
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ، وتدعم الطي والكثير من المميزات الأخرى.
• يدعم للقلم S Pen حيث يمكنك إستخدام القلمين S Pen Fold Edition وS Pen Pro على الهاتف، ومع ذلك أنه من الممكن أن تتسبب أقلام S Pen للطرز الأخرى في تلف الشاشة، وننصح بعدم استخدامها.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.
عيوب Samsung Galaxy Z Fold 4
• سعر الهاتف مرتفع جداً.
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعات الأذن.