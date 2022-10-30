ريلمي “Realme” تدعم هاتف Realme GT2 Pro بميزات تنتمي إلى الدرجة الأولى

دعمت شركة ريلمي هاتفها Realme GT2 Pro بالكثير من المواصفات الرائعة مما جعلته أحد أفضل الهواتف التي تنتمي الدرجة الأولى، لذلك كان من المتوقع أن يحصل هذا الهاتف الرائع على تحديث Android 13 من أجل توصيل الهاتف إلى الهند مرة أخرى، ومن المتوقع إطلاق هذا الإصدار في جميع أنحاء العالم قريبًا.

يحتوي هاتف Realme GT2 Pro على قدر كبير جدًا من الميزات الجديدة، وكانت الشركة حريصة على إطلاق هذا الهاتف بأفضل ما يمكن مما ساعد الهاتف على الحصول على مظهر جذاب للغاية، مما عمل على جذب المزيد من مستخدمين لشراء هذا الهاتف.

تلقى هذا الإصدار أيضًا ترقيات في Quantum Animation Engine 4.0 التي تتعرف على سلوكيات الوجه من خلال تعابير وإيماءات الوجه المعقدة.

أصبح الهاتف الآن يعمل بأفضل أنظمة الألوان التي تعمل على تحسين التعرف على أيقونة الهاتف، كما يعمل التحديث الجديد على تحسين ميزات واجهة الهاتف التي تساعد المستخدم على الوصول إلى كل ما يريده بشكل أسهل أسرع من السابق.

كما كانت هناك أيضًا بعض التحديثات التي تُعد واحدة من أهم التحديثات التي حصل عليها هذا الجهاز، مثل تحديثات التشفير التي أصبحت توفر أكبر قدر من الأمان لمستخدمي هذا الهاتف الذكي.

للإشارة فإن هذا الهاتف، قد تلقى دعمًا من Shadow-Reflective Clock، في التحديث الأخير، مما جعله يتلقى أيضًا العديد من التقنيات الحديثة مثل تحديد اتجاه الشمس والقمر، بالإضافة إلى خاصية Aquamorphic Design، والتي تميل إلى جعل الرسوم المتحركة أكثر واقعية وديناميكية من السابق.