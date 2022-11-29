بكاميرا 50 ميجا بكسل وسعر إقتصادي.. تعرف على سعر ومواصفات Realme C33

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الجديد Realme C33 وهو هاتف اقتصادي بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يحتوي على شاشة كبيرة وبالطبع تصميم مميز دعنا نفهم المواصفات الكاملة لـ realme C33، وما هي أهم مميزاته وعيوبه بالإضافة إلى سعره.

مواصفات هاتف Realme C33

شريحة الاتصال يدعم شريحتى إتصال من النوع Nano SIM. شبكات الاتصال يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع الـ 2G، والـ 3G، والـ 4G. حجم وأبعاد الهاتف حجم الهاتف 164.2 × 75.7 × 8.3 ملم.

وزن الهاتف 187 جرامًا. مادة صناعة الهاتف مصنوع من البلاستيك المصقول. الشاشة الشاشة على شكل نوتش في المنتصف من نوع IPS LCD. جودة الشاشة بمساحة 6.5 بوصة وجودة 720 × 1600 بكسل كثافة الشاشة بكثافة بكسلات 270 بكسل في البوصة.

مواصفات ذاكرة الهاتف والاصدارات

توجد عدة إصدارات من ذاكرة الحالة الصلبة والذاكرة العشوائية في الهاتف المحمول على النحو التالي:

الإصدار الأول 32 جيجا بايت لذاكرة الهاتف الداخلية.

3 جيجا بايت للذاكرة العشوائية. الإصدار الثاني 64 جيجا بايت لذاكرة الهاتف الداخلية.

4 جيجا بايت للذاكرة العشوائية. الإصدار الثالث 128 جيجا بايت لذاكرة الهاتف الداخلية.

4 جيجا بايت للذاكرة العشوائية. الكارت الميموري يدعم الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل.

الكاميرا الأمامية والخلفية

الكاميرا الخلفية الأساسية دقة الكاميرا 50 ميجابكسل. الكاميرا الخلفية الثانية بدقة 0.3 ميجابكسل تستخدم للعزل بفتحة عدسة F / 2.8. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.2. كاميرا تصوير الفيديوهات يدعم الهاتف تصوير فيديوهات Full HD بدقة 1080 بيكسل و 30 لقطة في الثانية. تصوير الفيديوهات كما يدعم تصوير الفيديوهات عالية الوضوح بدقة 720 بيكسل و 30 لقطة في الثانية.

مواصفات أخرى لهاتف Realme C33

البطارية سعة البطارية 5000 مللي أمبير وقوة الشحن 10 وات. نظام التشغيل الهاتف مزود بنظام التشغيل Android 12 وواجهة إصدار Realme UI S. USB يأتى منفذ USB من نوع Micro USB. الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر بصمة الإصبع ويدمج زر الطاقة، ويدعم أيضًا وظيفة ـFace Unlock والتي يمكنها فتح الهاتف من خلال الوجه. الأمان يدعم الهاتف المحمول مستشعرات التسارع والقرب. نوع المعالج الهاتف مدعوم بمعالج Tiger T612 بتقنية 12 نانومتر ومعالج رسوميات Mali-G57. ألوان الهاتف يتوفر الهاتف باللون الذهبي والأزرق والأسود.

مميزات هاتف Realme C33

تصميم Realme الفريد مع ظهر أنيق وإطار مسطح.

توفر الكاميرا الخلفية الرئيسية أداءً مقبولاً.

يوجد دعم لمستشعر بصمة الإصبع والذي يعمل بشكل جيد.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال وكارت ميموري واحد.

سعة البطارية كبيرة بما يكفي للعمل لساعات طويلة أثناء النهار.

أداء المعالج في الألعاب مقبول لكن لا تتوقع أداء رائع لأن الهاتف اقتصادي.

منفذ 3.5 ملم يدعم سماعات الرأس.

سعر هاتف Realme C33