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بكاميرا 50 ميجا بكسل وسعر إقتصادي.. تعرف على سعر ومواصفات Realme C33

علاء الشريف

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الجديد Realme C33 وهو هاتف اقتصادي بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يحتوي على شاشة كبيرة وبالطبع تصميم مميز دعنا نفهم المواصفات الكاملة لـ realme C33، وما هي أهم مميزاته وعيوبه بالإضافة إلى سعره.

بكاميرا 50 ميجا بكسل وسعر إقتصادي.. تعرف على سعر ومواصفات Realme C33 1 29/11/2022 - 6:07 م

مواصفات هاتف Realme C33

أقوى منافس لشركة سامسونج هاتف Realme C33 الجديد..بسعر اقتصادي ومواصفات قياسية

شريحة الاتصال يدعم شريحتى إتصال من النوع Nano SIM.
شبكات الاتصال يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع الـ 2G، والـ 3G، والـ 4G.
حجم وأبعاد الهاتف
  • حجم الهاتف 164.2 × 75.7 × 8.3 ملم.
  • وزن الهاتف 187 جرامًا.
مادة صناعة الهاتف مصنوع من البلاستيك المصقول.
الشاشة الشاشة على شكل نوتش في المنتصف من نوع IPS LCD.
جودة الشاشة بمساحة 6.5 بوصة وجودة 720 × 1600 بكسل
كثافة الشاشة بكثافة بكسلات 270 بكسل في البوصة.
Realme C33
Realme C33

مواصفات ذاكرة الهاتف والاصدارات

توجد عدة إصدارات من ذاكرة الحالة الصلبة والذاكرة العشوائية في الهاتف المحمول على النحو التالي:

الإصدار الأول
  • 32 جيجا بايت لذاكرة الهاتف الداخلية.
  • 3 جيجا بايت للذاكرة العشوائية.
الإصدار الثاني
  • 64 جيجا بايت لذاكرة الهاتف الداخلية.
  • 4 جيجا بايت للذاكرة العشوائية.
الإصدار الثالث
  • 128 جيجا بايت لذاكرة الهاتف الداخلية.
  • 4 جيجا بايت للذاكرة العشوائية.
الكارت الميموري يدعم الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل.
Realme C33
Realme C33

الكاميرا الأمامية والخلفية

الكاميرا الخلفية الأساسية  دقة الكاميرا 50 ميجابكسل.
الكاميرا الخلفية الثانية بدقة 0.3 ميجابكسل تستخدم للعزل بفتحة عدسة F / 2.8.
الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.2.
كاميرا تصوير الفيديوهات يدعم الهاتف تصوير فيديوهات Full HD بدقة 1080 بيكسل و 30 لقطة في الثانية.
تصوير الفيديوهات كما يدعم تصوير الفيديوهات عالية الوضوح بدقة 720 بيكسل و 30 لقطة في الثانية.
Realme C33
Realme C33

مواصفات أخرى لهاتف Realme C33

البطارية سعة البطارية 5000 مللي أمبير وقوة الشحن 10 وات.
نظام التشغيل الهاتف مزود بنظام التشغيل Android 12 وواجهة إصدار Realme UI S.
USB يأتى منفذ USB من نوع Micro USB.
الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر بصمة الإصبع ويدمج زر الطاقة، ويدعم أيضًا وظيفة ـFace Unlock والتي يمكنها فتح الهاتف من خلال الوجه.
الأمان يدعم الهاتف المحمول مستشعرات التسارع والقرب.
نوع المعالج الهاتف مدعوم بمعالج Tiger T612 بتقنية 12 نانومتر ومعالج رسوميات Mali-G57.
ألوان الهاتف يتوفر الهاتف باللون الذهبي والأزرق والأسود.
Realme C33
Realme C33

مميزات هاتف Realme C33

  • تصميم Realme الفريد مع ظهر أنيق وإطار مسطح.
  • توفر الكاميرا الخلفية الرئيسية أداءً مقبولاً.
  • يوجد دعم لمستشعر بصمة الإصبع والذي يعمل بشكل جيد.
  • يدعم الهاتف شريحتين اتصال وكارت ميموري واحد.
  • سعة البطارية كبيرة بما يكفي للعمل لساعات طويلة أثناء النهار.
  • أداء المعالج في الألعاب مقبول لكن لا تتوقع أداء رائع لأن الهاتف اقتصادي.
  • منفذ 3.5 ملم يدعم سماعات الرأس.

سعر هاتف Realme C33

  • يبلغ سعر هاتف Realme C33 في مصر للنسخة 32 جيجا و 3 جيجا رامات حوالي 3700 جنيه.
  • بينما يبلغ سعر الهاتف للنسخة 64 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رامات حوالي 4000 جنيه.
  • في السعودية يبلغ السعر حوالي 500 ريال سعودي لنسخة 64 جيجابايت و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
  • أما في الإمارات العربية المتحدة فيبلغ السعر حوالي 450 درهم إماراتي للنسخة 64 جيجابايت و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
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علاء الشريف

حاصل على بكالوريوس علوم، قسم الرياضيات وعلوم الحاسب، full stack developer .NET، مهتم بالكتابة في المجال التقني والرياضي والاخباري.

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