نوفمبر المقبل موعد اطلاق مستكشف راشد الذي يقود العرب إلى القمر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن قرب موعد انطلاق “المستكشف راشد” من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأمريكية في رحلة إلى القمر لاستكشافه، والتي تعد هي الأولى تاريخياً بالنسبة للعرب في هذا المجال، حيث تعد الإمارات العربية المتحدة مؤخرا من الدول الرائدة في مجال علوم الفضاء والفلك، فقد قامت منذ ثلاثة أشهر بإطلاق مشروع “سرب” كأول مشروع لتطوير الأقمار الصناعية.

إطلاق مستكشف راشد

حددت وكالة محمد بن راشد للفضاء نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق مستكشف راشد لاستكشاف سطح القمر، وأعلنت شركة “space x” ستتولى حمل أجزاء المستكشف عبر الصاروخ ” سبيس إكس فالكون 9″ بينما ستتولى الشركة اليابانية “يو سبيس” خدمات توصيل المعدات الخاصة بالمشروع، وتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة.

هذا ومن المقرر أن يهبط المستكشف على سطح القمر في منطقة “ماري فريغوريس”، وأكد المركز على جاهزية المستكشف، بعد إجراء الاختبارات العديدة للتأكد من مدى جاهزيته. وتحمله للظروف القاسية، ومن المقرر أن يستغرق المستكشف مدة عمل حوالي 14 يوماً قمريا سيتمكن خلالهل من إرسال نحو 1000 صورة لسطح القمر.