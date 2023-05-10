شركة شاومي تطرح هاتف Poco F5 pro رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات الهاتف

كشفت شركة شاومي عن أحدث هواتفها من سلسلة بوكو وهو هاتف Poco F5 pro، وتم طرح الهاتف في الأسواق بالخارج، ويأتي الهاتف بمجموعة كبيرة من المميزات أبرزها التصميم الأنيق والمعالج القوي والبطارية التي تدعم الشحن السريع، في السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات هاتف بوكو إف فايف برو.

مواصفات هاتف Poco F5 pro

الشاشة يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة وجودة +WQHD، وتدعم معدل تحديث 120 هيرتز. المعالج يأتي بمعالج من شركة كوالكوم ثماني النواة وهو سناب دراجون 8 plus جين 1، مع معالج رسومي وهو adreno 730. البطارية يأتي هاتف Poco F5 pro مع بطارية ليثيوم عملاقة بحجم 5160 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط. نظام التشغيل android 13. التخزين نسخة 8 جيجا رام مع 256 مساحة تخزين. ونسخة 12 جيجا RAM مع 256 ذاكرة تخزين. ونسخة 12 جيجا رام مع 512 جيجا مساحة تخزين. الألوان يأتي الهاتف بعدة ألوان أبرزها: الأسود والأبيض. الدعم يدعم البصمة وتوجد في أسفل الشاشة، ويدعم شريحتي اتصال 5G، ويدعم مستشعر NFC.

كاميرات هاتف Poco F5 pro

جاء الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.45، تدعم خاصية HDR، وتم دعمها بمستشعر من شركة سامسونج وهو 3p9.

وجاءت الكاميرا الخلفية ثلاثية على النحو التالي:

الكاميرا الأولى: تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/1.79 وتم دعمها بمستشعر OV64B.

الكاميرا الثانية: جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2، مخصصة لتصوير الزوايا الواسعة.

الكاميرا الثالثة: جاءت بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.4 من نوع ماكرو ومخصصة للتصوير القريب.

وتم دعم كاميرا الهاتف الخلفية بفلاش مزدوج من نوع LED، وتدعم المثبت الإلكتروني في كل العدسات.

مميزات وعيوب هاتف شاومي Poco F5 pro

يدعم سماعات ستريو.

شاشة بدقة عالية من نوع AMOLED.

خامات ظهر الهاتف تأتي من الزجاج وذلك الأمر يمنح التصميم كثير من الأناقة.

بطارية عملاقة تصمد لوقت طويل.

الهاتف يأتي مع شهادة حماية ضد الماء والغبار.

ومن أبرز عيوب الهاتف هو عدم وجود منفذ 3.5 مللي لتوصيل سماعات الأذن.

سعر هاتف Poco F5 pro

تم طرح الهاتف في الخارج بسعر 450 دولار للنسخة 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكرة تخزين.

أما النسخة 12 جيجا RAM مع 512 جيجا مساحة داخلية فيصل سعرها إلى 550 دولار أمريكي.

وبكل صراحة نرى أن الهاتف لا يقدم قيمة مقابل سعر، خاصة وأن هاتف Poco F5 من نفس السلسلة يقدم مزايا قريبة للغاية من هذا الهاتف وبسعر أقل.