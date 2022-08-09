مواصفات و سعر وان بلس OnePlus Nord N20 SE مميزاته وعيوبه

OnePlus Nord N20 SE هاتف جديد من شركة وان بلس في سلسلة نورد الشهيرة يأتي بمواصفات تعتبر متوسطة من حيث الأداء والذاكرة الداخلية والرام مع وجود شاشة عادية من نوع IPS LCD وكاميرات خلفية جيدة إلى حد ما بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف وان بلس نورد N20 SE وما هي مميزاته وعيوبه.