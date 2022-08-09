مواصفات و سعر وان بلس OnePlus Nord N20 SE مميزاته وعيوبه
OnePlus Nord N20 SE هاتف جديد من شركة وان بلس في سلسلة نورد الشهيرة يأتي بمواصفات تعتبر متوسطة من حيث الأداء والذاكرة الداخلية والرام مع وجود شاشة عادية من نوع IPS LCD وكاميرات خلفية جيدة إلى حد ما بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف وان بلس نورد N20 SE وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات OnePlus Nord N20 SE
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• لا يدعم شبكة 5G
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• MediaTek MT6765G Helio G35
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• PowerVR GE8320
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• OxygenOS 12.1
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64 جيجا مع 4 جيجا رام
|الرام
|• 4 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• نعم يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|حجم الشاشة
|• 6.5 بوصة
|دقة الوضوح
|• 720 × 1612 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 269 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز، إضاءة 480 إلى 600 شمعة
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثنائية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو : بدقة [email protected] FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو :
بدقة [email protected]، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 33 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الاستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• نعم يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• نعم يدعم
• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق
سعر OnePlus Nord N20 SE
• السعر بالخارج 150 دولار، أي حوالي 2870 جنيه مصري.
مميزات OnePlus Nord N20 SE
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
عيوب OnePlus Nord N20 SE
• دقة وضوح الكاميرا الأمامية ليست جيدة مقارنة بهواتف أخرى في نفس الفئة السعرية.
• لا يدعم الراديو FM.
🛑 شاهد أيضاً : مواصفات و سعر OnePlus 10T مميزاته وعيوبه