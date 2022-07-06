شركة سامسونج Samsung تبدأ في الإصدار التجريبي من One UI 5.0

تبدأ شركة جوجل Google صاحبة نظام التشغيل الأشهر على مستوى العالم والأكثر انتشارا ومبيعا نظام الأندرويد Android في تطوير النسخة الأحدث وإرسال تحديثات بالإصدار الجديد الذي يسبقه بكل تأكيد إصدارات تجريبية كل عام يتفاوت عددها حسب الثغرات التي يتم اكتشافها داخل نظام الأندرويد Android.

وعلى هذا تبدأ شركات إنتاج الهواتف المحمولة في تطوير واجهة الاستخدام لأجهزتها التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد Android ومن أشهر هذه الشركات هي شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية التي تعمل جميع هواتفها المحمولة على نظام تشغيل الأندرويد Android ولكن بواجهة المستخدم الخاصة بها التي تسمي One UI التي وصلت إلى الإصدار الرابع One UI 4.

وفور إعلان شركة جوجل على إطلاق النسخة 13 من نظام التشغيل أندرويد Android بدأت شركة سامسونج في تطوير النسخة الجديدة من الواجهة الرئيسة للمستخدم لأجهزتها التي ستكون النسخة One UI 5.0 والمبنية على نظام التشغيل Android 13.

وهو التحديث التجريبي الأول الذي سترسله جوجل إلى المطورين في مدة قريبة وهو ما دفع سامسونج Samsung إلى إرسال التحديث التجريبي الأول من واجهة المستخدم One UI 5.0 المبنية على نظام التشغيل Android 13، في آخر شهر يوليو كما أعلنت وأنه بحلول شهر أكتوبر ستكون النسخة النهائية من واجهة المستخدم One UI 5.0 قد وصل إلى الأجهزة التي من المخطط أن تصل إلى أجهزة Samsung Galaxy S22 فيما أحدث.

ومن المتوقع هذا العام أنه سوف تكون هناك نسخة واحدة تجريبية فقط قبل الإصدار الأخير من الوجهة One UI 5.0 مع أجهزة Samsung Galaxy S22، بعكس العام الماضي الذي صدر عدة إصدارات تجريبية من النسخة One UI 4.0 مع سلسلة هواتف Galaxy S21 وهو ما تم طرحه رسميا في شهر نوفمبر من العام الماضي بشكل رسمي.