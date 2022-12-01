أل جي “LG”و MSI تكشفان عن شاشات مزودة بتقنيات جديدة لمُحبي ألعاب الفيديو

في محاولة لجذب المزيد من عشاق ألعاب الفيديو٬ كشفت شركة LG عما يقال إنها أول شاشة OLED منحنية بمقاس 45 بوصة و 240 هرتز.

أوضحت أل جي أن الشاشة تغطي 98.5 في المائة من طيف الألوان DCI-P3، وهذا يعني أنها تدعم 1.07 مليار لون، وتأتي بدقة 3440 × 1440 بكسل بنسبة طول إلى عرض 21:9.

وتأتي هذه الشاشة مع منفذين HDMI ومنفذ سماعة أذن ومنفذين USB 3.0 ومنفذ DisplayPort، بالإضافة إلى دعمها للعديد من تقنيات الصور، مثل: NVIDIA G-Sync و AMD FreeSync Premium و Black Stabilizer و Dynamic Action Sync و Crosshair و sing Energy saving.

كما تدعم هذه الشاشة أيضًا وضع قراءة وضع القارئ، وتقنية الصور في صورة PIP، وتدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10، بالإضافة إلى تقنيات أخرى.

وتعتزم شركة أل جي “LG” طرح أول شاشة OLED منحنية بقياس 45 بوصة ومعدل تردد 240 هرتز في العالم بسعر 1699.99 دولارًا.

من جهة أخرى كشفت شركة MSI عما يُشاع أنها أول شاشة ألعاب منحنية فائقة الاتساع في العالم بنفس معدل التردد: 240 هرتز.

وأوضحت الشركة أيضا أن هذه الشاشة من نوع QD-OLED، الذي يعني Quantum Dot، الذي يُوفر مستويات أعلى من اللون والسطوع.

وكشف MSI عن عزمها للإعلان عن المزيد من مواصفات عرض 491C المشروع الجديد في معرض CES 2023 للإلكترونيات الاستهلاكية، والذي سيُعقد في أوائل شهر يناير من العام القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

كجزء من المنافسة الكبيرة من الشركات التي تسعى لجذب عشاق ألعاب الفيديو، كشفت IMD أيضا خلال حدث RDNA3 GPU في أوائل شهر نوفمبر أن Samsung تعتزم تقديم دقة 8K الفائقة إلى شاشاتها المنحنية فائقة الشاشة.

وأشارت AMD إلى أن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سيُطلق شاشات منحنية بدقة 8K مع منفذ DisplayPort 2.1، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذ الشاشات، ولكنها أكدت على أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال معرض CED 2023 للإلكترونيات الاستهلاكية.